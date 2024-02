Gaaei wordt wéér in de eerste helft gewisseld bij Ajax; debutant komt erin

John van 't Schip heeft zondagmiddag tegen AZ al in de 36ste minuut een zeer pijnlijke wissel doorgevoerd bij Ajax. De coach verloste Anton Gaaei, die totaal door het ijs zakte, uit zijn lijden en bracht in plaats daarvan Ahmetcan Kaplan binnen de lijnen. Het is het officiële debuut voor de Turkse centrumverdediger in Ajax 1.

Van 't Schip gooide verrassend het 4-3-3-systeem op de schop en speelt in Alkmaar in plaats daarvan met vijf verdedigers. Gaaei stond daarin opgesteld als rechtsback, maar kon de verwachtingen totaal niet waarmaken.

Al in de achtste minuut kwam AZ op voorsprong. Vangelis Pavlidis won aan de zijlijn heel simpel het duel van Gaaei en lanceerde met een steekbal Ruben van Bommel, die dreigend op het doel van Ajax afstormde. De linksbuiten dribbelde handig om Jorrel Hato heen naar binnen en drukte beheerst af: 1-0.

Anton Gaaei wordt voor de tweede keer dit seizoen voor rust gewisseld. #azaja pic.twitter.com/EyPAHV4dEI — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2024

In de 35ste minuut verloor Gaaei na een hoekschop van Ajax op een zeer gevaarlijke plek de bal. Daardoor stormde AZ met drie-tegen-een naar het doel van Ajax. Kenneth Taylor kon de counter er met een sliding nog net uithalen en barstte in woede uit.

Van 't Schip had daarmee genoeg gezien en bracht Kaplan binnen de lijnen. Devyne Rensch schoof daardoor van het centrum van de defensie naar de rechtsbackplek.

Het is voor Gaaei al de tweede keer dit seizoen dat hij in de eerste helft gewisseld wordt. Het overkwam de Deense rechtsback ook in de Klassieker tegen Feyenoord. Maurice Steijn, die toen nog de coach was, besloot toen in de 32ste minuut bij een 0-2 achterstand om Rensch in te brengen voor Gaaei. Feyenoord won uiteindelijk met 0-4.

