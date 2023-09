Gaaei bezorgt Ajax dramatische start en wordt al na 30 minuten geslachtofferd

Zondag, 24 september 2023 om 15:01 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:09

Een werkelijk dramatische start voor Ajax in De Klassieker tegen Feyenoord. Rechtsback Anton Gaaei zag er bij beide doelpunten van de bezoekers uit Rotterdam slecht uit en mede daardoor stond Feyenoord voor rust al met 0-3 voor in de Johan Cruijff ArenA. De goals kwamen op naam van de zeer alerte Santiago Giménez (2) en Igor Paixão. Maurice Steijn greep al voor rust in door Gaaei naar de kant te halen.

Bij de 0-1 in de negende minuut liet Gaaei zich heel eenvoudig wegzetten door Quinten Timber, die vervolgens Giménez bediende. De Mexicaan dacht niet na en haalde direct uit, wat Feyenoord de voorsprong opleverde. In minuut achttien ging het weer mis: een dramatische breedtebal van Gaaei was een prooi voor Giménez, die met een simpele beweging de zestien van Ajax indraaide en vervolgens Jay Gorter van dichtbij kansloos liet. Maurice Steijn zag Gaaei worstelen en liet concurrrent Devyne Rensch invallen in de 32ste minuut. Slechts vijf minuten na zijn entree tekende Paixão na een vlotte counter voor de 0-3.

Santiago Gimenez schiet Feyenoord uit de startblokken! ??????#ajafey — ESPN NL (@ESPNnl) September 24, 2023

Kort na de 0-2 van Giménez werd de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tijdelijk stilgelegd, omdat er vanuit het zeer ontevreden Ajax-publiek een bekertje op het veld werd gegooid. Na ongeveer acht minuten was de rust teruggekeerd, de dader gepakt en hervatte scheidsrechter Serdar Gözübüyük de wedstrijd in Amsterdam.