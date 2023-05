Future Cup-goudhaantje doet Nederland Onder 17 de das om in eerste groepsduel

Donderdag, 18 mei 2023 om 16:55 • Wessel Antes • Laatste update: 16:55

Nederland Onder 17 is het Europees kampioenschap begonnen met een nederlaag tegen de leeftijdsgenoten van Zwitserland: 2-0. In het Hongaarse Debrecen wonnen de Zwitsers dankzij fraaie doelpunten van Winsley Boteli en Arlet Ze. Eerstgenoemde is de zestienjarige spits van Borussia Mönchengladbach, die vorige maand furore maakte op de Future Cup door topscorer te worden met vier doelpunten. Nederland Onder 17 speelt overigens met een zwaar verzwakte selectie op het EK door vele afmeldingen.

Bijzonderheden:

Zo ontbreken onder meer bekende namen als Shaqueel van Persie (Feyenoord), Kees Smit (AZ) en Jorrel Hato (Ajax) in de selectie van Nederland Onder 17. Laatstgenoemde heeft verplichtingen in de hoofdmacht van zijn club. Daardoor moet bondscoach Pieter Schrassert Bert het doen zonder zeven potentiële basisspelers. Met name in de tweede helft bleken de Zwitsers te sterk voor Oranje, toen smaakmaker Boteli doelman Kiyani Zeggen met een heerlijk afstandsschot wist te verschalken: 1-0. Vervolgens was de aanvalsleider met een uitstekende steekbal ook verantwoordelijk voor de assist bij de 2-0 van teamgenoot Arlet Ze. In blessuretijd kreeg Ajacied Avery Appiah nog rood, waarna Ze maar liefst twee penalty's miste (minuut 88 en 90+1). Nederland komt in de komende week nog in actie tegen het sterke Engeland en Kroatië.

????Les jeunes de la Nati entament aujourd’hui l’Euro U17 en Hongrie face aux Pays-Bas ! ?? On joue actuellement la 60e minute de jeu et la Suisse mène 2-0 grâce au superbe but de Winsley Boteli (??) et à Arlet Zé. ?? @FootballReprt pic.twitter.com/hfMQRmfxgj — Foot Suisse ???? (@SuisseFoot) May 18, 2023

Zwitserland Onder 17 - Nederland Onder 17 2-0

49’ 1-0 Winsley Boteli (assist: Leon Grando)

54’ 2-0 Arlet Ze (assist: Winsley Boteli)

88' Rode kaart Avery Appiah (Nederland Onder 17)

88' Arlet Ze (Zwitserland Onder 17) mist penalty

90+1' Arlet Ze (Zwitserland Onder 17) mist penalty

Opstelling Nederland Onder 17: Zeggen (AZ); Dijkstra (AZ), Atikallah (AZ), Janse (Ajax), Rots (FC Twente); Appiah (Ajax), Land (PSV), Kuhn (PSV); Redmond (Feyenoord), Sherif (Everton), Wolff (Ajax).