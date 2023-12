Furuhashi schiet Celtic met fabuleuze goal naar hele belangrijke zege op Rangers

Celtic heeft zaterdag een ongekend belangrijke overwinning geboekt tegen aartsrivaal Rangers. In eigen huis was de ploeg van Brendan Rodgers met 2-1 te sterk voor de ploeg uit Glasgow. Kyogo Furuhashi zorgde met een fantastische goal voor het hoogtepunt van de middag, al mocht de late 2-1 van James Tavernier uit een schitterende vrije trap er ook zeker zijn. Koploper Celtic heeft in de Premiership nu twee verliespunten minder dan runner-up Rangers, dat nog twee duels tegoed heeft.

De Old Firm van zaterdag betekende vooral de eerste serieuze test in de competitie voor Philippe Clement. Sinds de Rangers-manager in oktober de ontslagen Michael Beale opvolgde, verloor hij nog niet één wedstrijd, in welk verband dan ook.

Bij Rangers speelde Cyriel Dessers de hele wedstrijd mee, maar de ex-Feyenoorder kon weinig potten breken. Danilo ontbrak overigens vanwege een knieblessure.

Het was de aartsrivaal die het sterkst uit de startblokken kwam. Al na vijf minuten zette Furuhashi Jack Butland op scherp: de Rangers-goalie moest een schot uit een moeilijke hoek noodgedwongen tot corner verwerken.

Celtic bleef aanzetten en dacht na tien minuten op voorsprong te komen. De kopbal van Paulo Bernardo miste echter richting. Celtic kwam in de 25ste minuut uit een hoekschop alsnog op voorsprong. De bal leek te worden weggekopt, maar Paulo Bernardo stond klaar om uit de stuit vernietigend binnen te knallen: 1-0.

Rangers ging op zoek naar de gelijkmaker en kreeg daarvoor ook kansen in het restant van de eerste helft. Het gevaarlijkst werd Ross McCausland, die zijn lage schot uit de verre hoek zag worden getikt door Joe Hart.

?????????? ?????? ?????? ???????????????????????? ???????? ?? Furuhashi schiet hem, via de vingertoppen van de keeper, heerlijk tegen de touwen ??#ZiggoSport #ScottishPrem #CelticRangers pic.twitter.com/mZJl2O0UDA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 30, 2023

Het was Celtic dat twee minuten na rust toesloeg. Kyogo Furuhashi werd op achttien meter van het doel bereikt en wist met een tikje opzij net genoeg ruimte te vinden voor een afstandsschot. De bal vloog schitterend in de kruising binnen: 2-0.

Rangers zette nogmaals aan, maar had moeite om door de defensie van Celtic te breken. Het verzet van de bezoekers werd bemoeilijkt door een rode kaart in de 71ste minuut.

Centrumverdediger Leon Balogun nam de bal dramatisch aan, waardoor Daizen Maeda zo richting het doel van Rangers leek te stormen. Balogun hield de doorgebroken Celtic-aanvaller onreglementair vast en kon gaan douchen.

Rangers gaf niet op en kwam twee minuten voor tijd terug tot 2-1. Aanvoerder Tavernier schoot een vrije trap fantastisch in de kruising. Er volgden nog liefst elf minuten blessuretijd, waarin Celtic ondanks druk van Rangers stand hield.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties