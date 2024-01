Furieuze Lang maakt opmerkelijk gebaar en steekt middelvinger op naar Legioen

Noa Lang was woensdagavond allesbehalve blij na de bekernederlaag van PSV tegen Feyenoord (1-0) in De Kuip. De aanvaller van PSV zag tot zijn eigen ongenoegen de VAR niet ingrijpen na een discutabel penaltymoment en raakte betrokken bij diverse opstootjes. ESPN deelde na afloop van het bekerduel beelden waarop te zien is hoe Lang zijn middelvinger opsteekt naar Het Legioen.

Lang loste in de 61ste minuut Hirving Lozano bij PSV af. De Oranje-international was bedrijvig en dacht halverwege de tweede helft een penalty te krijgen bij een 1-0 achterstand.

Mats Wieffer, die al geel op zak had, haalde Lang in het zestienmetergebied onderuit zónder de bal te raken, maar het ontging arbiter Dennis Higler volledig. Het appel voor een strafschop werd resoluut weggewuifd door videoscheidsrechter Clay Ruperti. De VAR riep Higler niet eens naar het scherm.

Lang kreeg vervolgens een gele kaart van Higler wegens klagen. Later in de wedstrijd was hij nog betrokken bij opstootjes met de Feyenoorders Lutsharel Geertruida en Quinten Timber. Lang bleek na het laatste fluitsignaal witheet.

Op de door ESPN gedeelde beelden is te zien hoe Lang in eerste instantie het veld verlaat terwijl hij een slaapgebaar maakt. Vervolgens loopt de zichtbaar teleurgestelde aanvaller verder, waarna hij zijn middelvinger opsteekt.

Lang deed direct na afloop ook zijn beklag op Instagram door de VAR middels een Story ‘schandalig’ te noemen.

Zijn trainer Peter Bosz was ook zwaar geïrriteerd tijdens de afsluitende persconferentie, waar de oefenmeester de vraag kreeg of hij vond dat PSV een penaltymoment was ontnomen. “Ik dacht dat het een strafschop was. En achteraf bleek ik daar wel gelijk in te hebben", reageerde Bosz.

Vervolgens vroeg een journalist of de mensen in Bosz' omgeving het met hem eens zijn. "Heb je het gezien?", vroeg de trainer van PSV enigszins geërgerd, waarop de journalist bevestigend antwoordde. "Dan hoef ik toch niets meer te zeggen?", aldus Bosz.

Wel of geen penalty voor PSV? Noa Lang gaat neer en wil een strafschop, maar krijgt geel ??#feypsv — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties