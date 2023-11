Furieuze Jan Smit slaat keihard terug: â€˜Ik laat me niet voor leugenaar uitmakenâ€™

Furieuze Jan Smit slaat keihard terug: ‘Ik laat me niet voor leugenaar uitmaken’

Dinsdag, 28 november 2023 om 23:37 • Lars Capiau • Laatste update: 23:50

Jan Smit heeft woedend gereageerd op een reactie van FC Volendam op zijn ontslag. Maandag maakte Smit op zijn eigen kanalen bekend dat hij op moest stappen als directeur van de Volendammers. Middels een persbericht bood de Raad van Commissarissen (RvC) van Volendam dinsdagavond uitleg voor de keuze om Smit en het voltallige bestuur te ontslaan. De 37-jarige zanger laat dat echter niet over zijn kant gaan.

De RvC heeft goede redenen voor het ontslag van Smit, zo betogen de leden zelf. "Op dit moment is er sprake van een negatief eigen vermogen van drie miljoen euro terwijl voor het lopende seizoen op een begroting van ruim elf miljoen sprake is van een verwacht operationeel resultaat van nog eens 2,3 miljoen euro negatief".

De RvC van FC Volendam neemt wederom een loopje met de waarheid! In de door directie, bestuur en RvC en accountant geaccordeerde prognose voor het seizoen 2023/2024 staat het volgende. pic.twitter.com/1uJJZSqzH5 — JAN SMIT (@JanSmit) November 28, 2023

Dit gaat dus over spelers die reeds verkocht zijn. En dit is nog zonder mogelijke nieuw te realiseren transfers (3) een positief overall resultaat ad. € 3.109.000 Zoals gezegd heeft de RvC dit zelf geaccordeerd. Zie ook het statement van 16 november, mede namens Jaap Veerman! pic.twitter.com/y7GI434shu — JAN SMIT (@JanSmit) November 28, 2023

Naast financiële overwegingen hebben de Volendammers meer redenen voor zijn ontslag. "Inmiddels blijkt daarnaast binnen de directie sprake van dusdanig uiteenlopende visies waardoor het functioneren van de voltallige directie als team ernstig te wensen overlaat."

"Tot slot is er gedurende het afgelopen jaar een vertrouwensbreuk en een verschil van inzicht met het bestuur ontstaan die in de ogen van de RvC onherstelbaar en onoverbrugbaar zijn."

Smit is ziedend over persverklaring van de voorzitter van de RvC. Volgens hem timmert Volendam juist financieel aan de weg. Hij beticht de voorzitter van leugens. "De RvC van FC Volendam neemt wederom een loopje met de waarheid", schrijft hij op Instagram.

"Daardoor word ik gedwongen te reageren in het openbaar. Ik snap dat dit voor veel mensen niet te begrijpen is. Echter laat ik me niet voor leugenaar uitmaken."

Volgens hem ziet de financiële prognose van het andere Oranje er namelijk een stuk rooskleuriger uit. "Er staat een reeds gerealiseerde netto transferwinst van € 4.829.000 (transfersommen -/- afschrijvingen) die in dit seizoen vallen."

Dat bedrag verwijst naar spelers die reeds verkocht zijn, maar houdt nog geen rekening met mogelijk nieuw te realiseren transfers, benadrukt Smit. "En er staat een positief overall resultaat ad. € 3.109.000."

De cijfers passen bij hetgeen Smit maandag openbaarde op zijn kanalen. "Ook wens ik de Raad van Commissarissen en de nieuwe bestuurders veel plezier en wijsheid met de (transfer)winsten die na vier jaar toepassen van voetbalvisie, strategie en beleid in het volgende boekjaar vrijvallen (onze transferwinsten worden over meerdere seizoenen uitbetaald)."

"Jullie kunnen voor het eerst in de geschiedenis wél met een schone, goedgevulde lei aan een nieuw seizoen beginnen!', sneerde hij.