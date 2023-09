Furieus Getafe is er hélemaal klaar mee: ‘We zijn mensen met gevoelens’

Donderdag, 28 september 2023 om 16:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:37

Getafe is helemaal klaar met de hoon die het tijdens vrijwel ieder LaLiga-duel over zich heen krijgt. De club is de laatste weken het mikpunt van fluitconcerten en beledigende spreekkoren. Aanleiding daarvoor is het aantrekken van de omstreden Mason Greenwood, terwijl ook de speelstijl van de Geta Azulones bepaald niet in de smaak valt bij hun competitiegenoten. Directe aanleiding voor het statement van Getafe is de rode kaart die trainer José Bordalás woensdagavond kreeg.

Tijdens het uitduel met Athletic Club (2-2) kreeg Bordalás vlak voor tijd rood na een opstootje met Athletic-spits Iñaki Williams. In blessuretijd ging Athletic vol op jacht naar de overwinning, nadat het vlak daarvoor de gelijkmaker moest slikken. De Basken werden echter gehinderd door een Getafe-speler die van buiten het veld binnen de lijnen viel voor een blessurebehandeling. Het leidde tot woede bij Athletic, waarna Bordalás het veld betrad en na en opstootje met Williams zijn wijsvinger voor zijn mond plaatste om de boze spits tot stilte te manen. Bordalás kreeg daarop rood. De trainer verklaarde na afloop dat hij zijn rode kaart onterecht vond en de woorden van Williams buiten alle proporties waren.

Williams zelf liet weten geen fan te zijn van Getafes speelstijl. "Het is legaal, maar de meesten houden er niet van." Tijdens de uitzending van het programma El Chiringuito belde de zaakwaarnemer van Williams, Felix Tainta, in om te stellen dat Bordalás een leugenaar is en zijn woede te uiten over het spel van Getafe. "Is het legaal als een van je spelers drie meter buiten het veld staat en je die vervolgens het veld in stuurt? Is dat legaal? Ik weet het niet. Het is valsspelen en heeft niets met sportiviteit te maken. Ik ken Bordalás. Ik sta niet toe dat de naam van Williams te grabbel wordt gegooid. Bordalás loog en dat weet hij. Hij wil zijn imago oppoetsen en de aandacht verleggen. Wie is hij om Williams te vertellen dat hij zijn mond moet houden? Iñaki is een voorbeeldig persoon, iets wat bij Bordalás nog maar de vraag is."

Statement Getafe

Getafe neemt het vanzelfsprekend op voor Bordalás. "Getafe wil zijn totale afkeuring uitspreken over de denigrerende en intolerante liederen en beledigingen van bijzondere ernst, die herhaaldelijk voorkomen tijdens wedstrijden in LaLiga", opent de club zijn statement. "Die schaden het imago en het moreel van onze spelers en coaches. De beledigende liederen zijn uit iedere civiele context gehaald. Vanuit sportief oogpunt respecteren we die vorm van vrijheid van meningsuiting, maar NIET als er sprake is van denigrerende scheldwoorden, beledigingen en gebrek aan respect jegens de leden van de staf en technische staf van Getafe."

"De spelers en coaches van Getafe nemen als professionals op het hoogste niveau deel aan deze show en zijn zich bewust van de media-uitingen die plaatsvinden wanneer je de beste competitie ter wereld vertegenwoordigt. Maar daarnaast zijn het mensen met gevoelens, die familie en vrienden hebben die met hen lijden en het respect verdienen waar we om vragen. Deze zaken schaden het imago van onze club, de competitie en onze professionals die daar deel van uitmaken. Getafe staat er bekend om dat het ALTIJD organisaties, tegenstanders en andere leden uit de voetbalwereld respecteert. Maar, gezien de ernst van de feiten, is de tijd gekomen om onze stem te laten horen en de eer van onze spelers en coaches te verdedigen."