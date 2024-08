Füllkrug tekent vierjarig contract en heeft Premier League-transfer te pakken

Niclas Füllkrug is de nieuwe spits van West Ham United, zo maakt de Londense club bekend via de eigen kanalen. De 31-jarige Duitser verliet dit weekend het trainingskamp van Borussia Dortmund om de transfer af te ronden en heeft zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract.

De interesse van West Ham United in Füllkrug was geen geheim meer, daar verschillende media vorige week de Londense interesse in de spits al kenbaar maakten. Hoewel West Ham United geen melding maakt van de transfersom, weet transfermarktexpert Fabrizio Romano dat het om een bedrag van 27 miljoen euro gaat.

Füllkrug was vorig seizoen steevast basisspeler in Dortmund. Op het EK in eigen land moest hij het vooral doen met invalbeurten. Ondertussen versterkten die Borussen zich deze zomer met Serhou Guirassy, die werd overgenomen van VfB Stuttgart.

Het aantrekken van Guirassy viel niet goed bij Füllkrug. Het liefst wilde de club hem helemaal niet kwijt, maar Füllkrug leek zijn zinnen te hebben gezet op een vertrek, omdat hij niet blij was met de komst van Guirassy. Eerder ging hij gesprekken aan met AC Milan, maar die contracteerde uiteindelijk Álvaro Morata.

Füllkrug onderhoudt een goede relatie met West Ham-directeur Tim Steidten. De bestuurder wilde de Duits international al naar Engeland halen toen hij uitkwam voor Werder Bremen.

Lücke koos destijds voor een vervolgstap in Dortmund, maar er is nog altijd sprake van een goede relatie tussen de twee. Mogelijk zal die goede relatie tussen Steidten en Füllkrug doorslaggevend zijn geweest in de keuze van de aanvalsleider.

Bij West Ham United zal Füllkrug de ploeggenoot worden van onder meer Crysencio Summerville. De 22-jarige Nederlander werd onlangs voor een bedrag van ongeveer dertig miljoen euro overgenomen van Leeds United. Voor Füllkrug wordt het het eerste buitenlandse avontuur in zijn carrière.

