Fulham doet zaken met Chelsea na afwijzing van Sébastien Haller

Armando Broja verlaat Chelsea en maakt het seizoen op huurbasis af bij Fulham, zo meldt onder meer Fabrizio Romano donderdag. De Albaniër geldt bij the Cottagers als alternatief voor Sébastien Haller, die vriendelijk bedankte voor de Londense interesse.

Chelsea incasseert omgerekend zo'n 4,7 miljoen euro voor het tijdelijk laten gaan van Broja. De spits ondergaat donderdagavond de medische keuring en als hij die zonder kleerscheuren doorstaat, tekent hij een contract tot het einde van het seizoen bij de nummer twaalf van de Premier League.

Broja stond ook in de belangstelling van Wolverhampton Wanderers en AC Milan, maar het is dus Fulham dat als winnaar uit de strijd is gekomen. Toch volgt er in de zomer alsnog mogelijk een transfer naar de Serie A. David Ornstein van The Athletic weet dat Milan wegens financiële beperkingen deze winter niet toe kon slaan, maar i Rossoneri zullen de situatie van Broja in de zomer opnieuw bekijken.

Broja scheurde in december 2022 zijn kruisband af en maakte op 24 september 2023 zijn rentree voor Chelsea in de verloren wedstrijd tegen Aston Villa (0-1). Sindsdien moet de voormalig spits van Vitesse het voornamelijk met invalbeurten doen. Hij scoorde dit seizoen eenmaal in de Premier League, uitgerekend in de uitwedstrijd tegen Fulham (0-2).

Bij Fulham is Raúl Jiménez doorgaans de nummer 9 van trainer Marco Silva, die zijn selectie graag verder wil versterken. Fulham kwam derhalve uit bij Saïd Benrahma, maar de Algerijn van West Ham United opteerde voor een huurtransfer naar Olympique Lyon, dat tevens een optie tot koop heeft bedongen.

Voor de spitspositie klopte Fulham aan bij Borussia Dortmund voor Haller, die echter geen heil zag in een tijdelijke overstap naar de Premier League. De voormalig Ajacied bereidt zich momenteel met Ivoorkust voor op de kwartfinale van de Afrika Cup tegen Mali en wilde op de slotdag van de transfermarkt niet meer nadenken over een vertrek bij Dortmund.

Fulham raakt mogelijk ook nog een aanvaller kwijt. Voormalig PSV-spits Carlos Vinícius komt amper aan de bak en is daarom toe aan een nieuwe uitdaging. Fulham verlangt volgens diverse Engelse media echter een transfersom van ruim tien miljoen euro, waardoor Vinícius vreest dat hij het seizoen moet afmaken in Londen. Onder meer Valencia en São Paulo worden gelinkt aan de spits.

