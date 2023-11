Frimpong staat voor vertrek bij Leverkusen; Sky meldt verrassend lage afkoopsom

Dinsdag, 28 november 2023 om 18:21 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:31

Bayer Leverkusen gaat ervan uit dat Jeremier Frimpong vertrekt in de zomer van 2024, zo onthult Florian Plettenberg, journalist voor de Duitse tak van Sky Sports dinsdag op X. De rechtervleugelverdediger ligt goed in de markt en vanaf de zomer van volgend jaar kan Frimpong voor een vast bedrag vertrekken.

De wingback van Leverkusen en het Nederlands elftal heeft namelijk een afkoopclausule in zijn contract laten opnemen. Dat betekent dat clubs Frimpong komende zomer voor een bedrag van veertig miljoen euro kunnen oppikken.

Gezien de uitstekende prestaties van Frimpong in de Bundesliga lijkt de afkoopsom aan de lage kant te zijn. Transfermarkt schat zijn waarde op 45 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen zomer werd Frimpong nog gelinkt aan een transfer naar de Premier League. De huidige koploper van de Engelse competitie, Arsenal, wilde de verdediger volgens het Duitse BILD toen al overnemen van Leverkusen. Een deal kwam destijds echter niet van de grond.

Namens Leverkusen staat de wedstrijdteller bij Frimpong inmiddels op 112. Daarin was hij goed voor 17 doelpunten en een indrukwekkende 27 assists. In het huidige Bundesliga-seizoen is de rechtspoot al helemaal op schot. In 12 wedstrijden was hij al bij 9 doelpunten direct betrokken.

Leverkusen nam Frimpong in de winter van 2021 over van Celtic. Op dat moment speelde de verdediger 1,5 jaar in Schotland, nadat hij eerder actief was in de jeugdopleiding van Manchester City.

Afgelopen oktober mocht Frimpong zijn debuut maken in het Nederlands elftal. Nadat bondscoach Ronald Koeman hem in eerste instantie links liet liggen, met als reden dat Frimpong eerder bedankt had voor Jong Oranje, mocht de rechtsback tegen Frankrijk (1-2 verlies) een klein halfuur invallen.