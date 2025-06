Frimpong lyrisch over teamgenoot bij Liverpool: 'Hij laat je van voetbal genieten'

Jeremie Frimpong heeft zich zondag uitermate lovend uitgelaten over Florian Wirtz. De twee kennen elkaar uiteraard goed van hun gezamenlijke periode bij Bayer Leverkusen, de club die zij verlieten om aan de slag te gaan bij Liverpool.

"That's my boy, that's my boy", begint Frimpong over Wirtz. "Verwacht een winnaar. Hij is een heel speciale en hardwerkende speler, begrijp je? De Premier League zal van hem houden."

"Ik hoef niet veel te praten. Bekijk hem gewoon", lacht Frimpong. De Oranje-international werd voor het vastgestelde bedrag van 35 miljoen euro overgenomen van Leverkusen. Wirtz kostte beduidend meer: 117,5 tot 137 miljoen euro, afhankelijk van bonussen.

"Flo bezwijkt niet onder druk. Hij houdt van druk, is iemand die dat prettig vindt. Als je op het veld staat, vergeet je alles en geniet je van voetbal. Flo is een speler die je van voetbal laat genieten."

"Hij zal perfect zijn. En hij zal met Liverpool-spelers spelen, dus het komt wel goed met hem", vertelt Frimpong, die het hoogst haalbare wil bereiken met Liverpool.

"Ik speel om prijzen te winnen. Ik wil niet te veel praten en zeggen dat we dit en dat gaan winnen, maar ik wil winnen, begrijp je? Daarom speel ik voetbal", sluit Frimpong af.

Frimpong en Wirtz speelden tot op heden 150 keer met elkaar samen. De twee raakten in Leverkusen goed bevriend en gingen onlangs samen op vakantie.