Frimpong laat klasse zien met verdedigende én aanvallende actie in één

Donderdag, 5 oktober 2023 om 23:00 • Jonathan van Haaster

Jeremie Frimpong was donderdagavond van grote waarde voor Bayer Leverkusen. Tijdens het duel in Noorwegen met Molde FK (1-2) zorgde de Amsterdammer na fel doorjagen voor de openingstreffer. Enkele minuten later verdubbelde Nathan Tella de voorsprong van de bezoekers. De treffer van Emil Breivik, drie minuten voor tijd, kwam te laat voor Molde. Leverkusen heeft na twee speelrondes de maximale zes punten verzameld in Griep H van de Europa League. Molde is net als BK Häcken puntloos. FK Qarabag won net als Leverkusen al tweemaal en lijkt met die Werkself richting de volgende ronde te gaan.

Bijzonderheden

Leverkusen, waar de geblesseerde Timothy Fosu-Mensah ontbrak, kwam na een klein kwartier op voorsprong. Frimpong sprintte richting een nietsvermoedende verdediger van de Noren, die de bal verloor aan hem verloor. Frimpong kreeg de bal vervolgens op een presenteerblaadje terug van Amine Aldi en rondde beheerst af: 0-1. Vier minuten later zag trainer Xabi Alonso de tweede treffer binnenvallen. Adam Hlozek sprintte richting doel, behield het overzicht en gaf af op Tella. De vleugelspeler promoveerde de prima pass van Hlozek tot assist: 0-2. Vlak voor tijd zorgde Breivik voor de aansluitingstreffer via een fraaie kopbal, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.