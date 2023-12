Frimpong goud waard voor Leverkusen; opnieuw gigantische stunt Saarbrücken

Woensdag, 6 december 2023 om 21:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:25

Bayer Leverkusen heeft zich op vrij eenvoudige wijze geplaatst voor de kwartfinale van de DFB-Pokal. De ploeg van trainer Xabi Alonso won mede dankzij twee assists van Jeremie Frimpong met 3-1 van tweedeklasser SC Paderborn 07. Victor Boniface, Exequiel Palacios en Patrick Schick verschenen op het scorebord namens Leverkusen. Derdeklasser 1. FC Saarbrücken, dat in de vorige ronde voor een sensatie zorgde door Bayern München uit te schakelen, stuntte opnieuw. Eintracht Frankfurt werd met 2-0 aan de kant gezet.

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07 3-1

Leverkusen, de koploper van de Bundesliga, begon als torenhoge favoriet aan het duel met de nummer tien uit de 2. Bundesliga. Die Werkself maakte de verwachtingen waar en leidde al binnen een half uur met 2-0. Allereerst opende Boniface de score. De Nigeriaan schoot via de binnenkant van de paal raak uit een scherpe voorzet van Josip Stanisic. Bij de 2-0 speelde Frimpong een belangrijke rol. De Oranje-international legde af op Palacios, die vanaf een meter of achttien de verre hoek vond.

Tien minuten voor tijd bracht Paderborn de spanning terug in de wedstrijd. Een speler van de bezoekers lag geblesseerd voor het doel van Leverkusen-goalie Matej Kovár. Leverkusen leek de bal weg te werken, maar de bal kwam terecht bij David Kinsombi. Hij legde op zijn beurt af op Sebastian Klaas, die op zijn beurt raak schoot: 2-1. Van spanning was niet lang sprake, daar Schick in minuut 87 voor de beslissing zorgde. De Tsjech liep een voorzet van Frimpong bij de eerste paal binnen: 3-1.

Over en uit ?? Leverkusen breidt de voorsprong uit en het ziet er naar uit dat ze de wedstrijd gaan winnen, weer dankzij Jeremie Frimpong ??#ZiggoSport #DFBPokal pic.twitter.com/hpxSOZLcV5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 6, 2023

1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt 2-0

Saarbrücken, de nummer elf uit de 3. Bundesliga, begon andermaal als underdog aan zijn bekerwedstrijd. Na een krankzinnige wedstrijd wist de ploeg in de vorige ronde Bayern München uit te schakelen en ook woensdagavond wist de ploeg voor een grote sensatie te zorgen. Kai Brünker zag in de eerste helft nog een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel, maar halverwege de tweede helft bleef zijn goal wel staan. Een lange bal schoot door tot bij de spits, die met links de korte hoek vond: 1-0. Tien minuten voor tijd werd het zelfs 2-0. Een voorzet belandde bij Brünker, die Luca Kerber een niet te missen kans gaf. Het leidde tot frustratie bij Noel Futkeu, die een tegenstander neertrapte en met een rode kaart op zak voortijdig mocht gaan douchen. Saarbrücken hield stand.