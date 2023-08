Frimpong blinkt uit met goal én assist; Cerný direct belangrijk voor Wolfsburg

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 17:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:55

Jeremie Frimpong heeft zijn visitekaartje afgegeven aan bondscoach Ronald Koeman. De Amsterdamse rechtermiddenvelder schoot Bayer Leverkusen op voorsprong in het duel met RB Leipzig. In de tweede helft was hij bovendien goed voor een assist, waarmee hij een grote bijdrage had in de 3-2 overwinning. Tegelijkertijd liet (ex-)Ajax-target Hiroki Ito zich zien bij VfB Stuttgart met een fraaie assist op een voormalig doelwit van de Amsterdammers, Serhou Guirassy. Het leidde een 5-0 zege op VfL Bochum in. Bij VfL Wolfsburg was Václav Cerný direct belangrijk met een halve assist en een voorassist. Die Wölfe versloegen promovendus 1. FC Heidenheim met 2-0.

Bayer Leverkusen - RB Leipzig 3-2

Leverkusen kende een uitstekende eerste helft. De ploeg van trainer Xabi Alonso zette hoog druk, waardoor Leipzig amper aan aanvallen toekwam. Wel moest Lukás Hrádecký zich strekken na een knap schot van Benjamin Henrichs. Leverkusen bleef echter domineren en dat leidde tot de verdiende voorsprong. De hoge druk van die Werkself leidde balverlies op het middenveld in, waarna Granit Xhaka een mooi balletje in huis had op Victor Boniface. De Nigeriaan hield het hoofd koel en bereikte Frimpong, die vlak voor het doel binnenschoof: 1-0. Het werd nog mooier voor Leverkusen, toen Tah uit een hoekschop van Jonas Hofmann binnenkopte: 2-0. Toch wist de thuisploeg de marge van twee voor rust niet vast te houden. Olmo kopte uit een hoekschop, mede dankzij matig optreden van Hrádecký, de aansluitingstreffer binnen: 2-1.

Na rust ging Leverkusen vrolijk verder met aanvallen. Florian Wirtz dacht vanaf een meter of drie van het doel te scoren, ware het niet dat voormalig Heraclied Janis Blaswich uitstekend redding bracht. Loïs Openda kwam in de eerste helft amper in het spel voor, maar kon na een uur spelen zijn snelheid benutten uit een counter. De Belg bezorgde de bal op een presenteerblaadje bij Timo Werner, die dusdanig slecht aannam dat de grote kans in rook opging. Uit een volgende counter was het wel raak, maar dan voor Leverkusen. Frimpong was vertrokken aan de rechterkant en legde terug op Wirtz, wiens matige schot met een gelukje via de onderkant van de lat binnenvloog: 3-1.

Openda zorgde met een prima kopbal uit een ingestudeerde vrije trap voor 3-2, maar miste daarna een gigantische kans op de 3-3. Olmo wilde Yussuf Poulsen bereiken, maar dat werd voorkomen door een sliding van Frimpong. Openda kreeg de bal voor zijn voeten en had van een meter of twee voor het lege doel moeten scoren. De spits zocht de bal, draaide en schoot tegen de paal. Frimpong moest even later naar de kant gehaald worden met een blessure, waarna Leipzig verder aandrong. Met name Poulsen werd dreigend. Een gelijkmaker leverde het echter niet meer op. Xavi Simons deed ruim een uur mee bij Leipzig.

VfB Stuttgart - VfL Bochum 5-0

Aan de kant van Bochum liet trainer Thomas Letsch zijn aankoop Maximilian Wittek direct aan de aftrap verschijnen. Stuttgart pakte na een kleine twintig minuten de voorsprong. Ito had wat ruimte op het middenveld, stoomde op en had een uitstekende steekpass in huis op Guirassy. De spits uit Guinee rondde vervolgens keurig af met een hard schot: 1-0. De 2-0 viel in minuut 38. Chris Führich plaatste zijn hoekschop bij de eerste paal, waar Dan-Axel Zagadou binnenkopte: 2-0. Na rust ging Stuttgart door was het gebleven was. Führich legde de bal dit keer bij de tweede paal, waar Silas naartoe stormde om binnen te schieten: 3-0: De Congolees werd even later opnieuw gevonden bij de tweede paal, dit keer op aangeven van Pascal Stenzel: 4-0. Laatstgenoemde was ook verantwoordelijk voor de assist op Guirassy: 5-0.

VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 2-0

Václav Cerný mocht in zijn eerste Bundesliga-duel direct vanaf de aftrap starten. De Tsjech, die deze zomer overkwam van FC Twente, was direct belangrijk bij de openingstreffer. De rechtsbuiten bracht de bal scherp voor het doel en daar had Kevin Müller geen goed antwoord op. De doelman van Heidenheim kon slechts een handje tegen de voorzet van Cerný krijgen, waarna Jonas Wind de 1-0 voor het binnentikken had. Bij de 2-0 even voor het half uur was Cerný opnieuw belangrijk. Met een slimme pass tussen de linies versnelde hij het spel dusdanig, dat Mattias Svanberg Wind in één keer kon bereiken. Laatstgenoemde rondde wederom prima af. Na ruim een uur spelen mocht PSV-target Aster Vranckx invallen voor miljoenenaankoop Lovro Majer. Gescoord zou er niet meer worden.

Overige uitslagen

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 4-4

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1-2