Frenkie keert terug voor Barça - Atlético en wordt vergezeld door 15(!)-jarige

Zaterdag, 22 april 2023 om 13:40 • Tom Rofekamp

Frenkie de Jong kan tegen Atlético Madrid zijn rentree maken voor Barcelona. De Nederlander is hersteld van een hamstringkwetsuur en keert net als Pedri terug in de wedstrijdselectie van de Catalanen. De Jong en Pedri zijn echter niet de opvallendste namen in de 21-koppige groep. De opvallendste naam behoort Lamine Yamal toe, die op vijftienjarige leeftijd zijn debuut kan gaan maken in Barça 1.

De Jong raakte vlak voor de interlandperiode geblesseerd en moest onder meer toezien hoe Nederland werd afgedroogd door Frankrijk (4-0) en Barcelona met 0-4 klop kreeg in de halve finale van de Copa del Rey (tegen Real Madrid, 0-4). Zijn terugkeer zal dus als welkome opsteker voelen voor Xavi. Met De Jong en ook Pedri kan de Barça-trainer eindelijk weer op nagenoeg volle sterkte acteren. Alleen Sergi Roberto en Ousmane Dembélé bevinden zich nog altijd in de ziekenboeg.

Dé verrassing in Xavi's selectie is wel de naam van Yamal. De vijftienjarige vleugelaanvaller geldt als een van de grootste talenten van La Masia en trainde al meermaals mee met Barcelona 1. Sinds maart wordt Yamal vertegenwoordigd door Jorge Mendes, omdat zijn zestiende verjaardag eraan komt en hij dan officieel een profcontract mag tekenen. Barça wil hem maar wat graag binden, maar de gehele wereldtop aast op de jongeling.

Bij winst doorbreekt Barcelona een matige reeks van drie wedstrijden zonder zege of doelpunt. De laatste overwinning dateert van 1 april, toen Elche met 0-4 werd verslagen. Barcelona heeft met nog negen competitieduels te gaan nog altijd een voorsprong van elf punten op nummer twee Real Madrid, dat zaterdagavond al in actie komt tegen Celta de Vigo. Atlético volgt op twee punten van de stadgenoot. Voor Barça zou het het eerste kampioenschap sinds 2018/19 zijn.