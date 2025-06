'Frenkie de Jong wil na 14 jaar breken met zijn zaakwaarnemer'

Frenkie de Jong wil niet langer samenwerken met zaakwaarnemer Ali Dursun. Met dat opvallende nieuws pakt het Catalaanse Mundo Deportivo uit.

Dursun begeleidt De Jong sinds 2011, toen hij de middenvelder op veertienjarige leeftijd zag spelen in de jeugd van Willem II

Volgens de Spaanse berichtgeving is De Jong het vertrouwen in Dursun verloren. Na ruim veertien jaar wil hij breken met zijn belangenbehartiger.

“Dit is de eerste stap voor de Nederlandse middenvelder om met Barça in gesprek te gaan over zijn contractverlenging”, schrijft journalist Roger Torelló.

De Jong staat aan de vooravond van een belangrijke periode, daar zijn contract in het Spotify Camp Nou in de zomer van 2026 afloopt.

De Spaanse landskampioen hoopt dat De Jong snel een nieuwe agent heeft, om te praten over de voorwaarden van een nieuw contract.

“De club is ervan overtuigd dat zodra er een nieuwe contactpersoon is gevonden, er geen probleem zal zijn om tot een overeenkomst te komen”, aldus Torelló.

Volgens Torelló is er echt iets aan de hand. “De Jong sluit voorlopig niet uit dat de advocaat van de familie ook zijn zakelijke zaken zal afhandelen. Hij is teleurgesteld in Dursun en wil niet langer samenwerken.”