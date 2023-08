Frenkie de Jong wil carrière afsluiten bij Barça: ‘Heb nooit willen vertrekken'

Zondag, 13 augustus 2023

Frenkie de Jong is niet van plan nog voor een andere club te spelen dan voor FC Barcelona. Dat zegt hij in een uitgebreid interview met het Spaanse El Periodico. De middenvelder noemt Barça zijn 'droomclub' en geeft aan nooit de wil gehad te hebben om te vertrekken. "Ik wil prijzen blijven pakken met Barcelona."

De ex-Ajacied nam uitgebreid de tijd om met de krant in gesprek te gaan. "Ik heb altijd al bij Barça willen spelen", onthult de 26-jarige middenvelder. Dat de eerste jaren bij de Blaugrana tegenvielen, heeft daar niks aan veranderd. "In de eerste jaren is één Copa del Rey het enige wat we wonnen. Om succesvol te zijn met Barcelona, is veel meer nodig. Ik zag dat we beter werden en er kwamen nieuwe spelers bij van een hoog niveau. Daarom wilde ik doorgaan bij Barcelona. Ik wil nog meer prijzen pakken."

De in Gorinchem geboren speler erkent altijd al een voorliefde voor Barça te hebben gehad. Dit komt voort uit zijn jeugd. "Mijn vader is een groot Johan Cruijff-fan. En op vakantie bezochten we altijd de Costa Brava of gingen we naar het Camp Nou om een wedstrijd te bekijken of het museum te zien. Nederland en Barcelona hebben natuurlijk altijd een speciale band met elkaar gehad en Barça is altijd dé club buiten Nederland geweest voor mij."

Sinds dit seizoen is De Jong zelfs een van de vier aanvoerders bij de regerend landskampioen van Spanje, samen met Sergi Roberto, Marc-André ter Stegen en Ronald Araújo. "Het is een grote eer om bij de groep van aanvoerders te horen. Het was altijd al een droom om hier te spelen en om een aanvoerders te zijn, terwijl ik niet eens uit Spanje of Catalonië kom, is een mooie erkenning", vertelt de middenvelder. "Ik ben geen aanvoerder die de hele tijd loopt te schreeuwen in de kleedkamer, maar ik kan wel het goede voorbeeld geven en mensen helpen."