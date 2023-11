Frenkie de Jong staat te slapen: Barcelona komt op achterstand

Dinsdag, 28 november 2023 om 21:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:53

FC Barcelona moet dinsdagavond alle zeilen bijzetten in de Champions League-kraker thuis tegen FC Porto. De Catalanen kwamen na een half uur spelen op achterstand door een doelpunt van Pepê. Frenkie de Jong had dat kunnen voorkomen, maar stond niet goed op te letten. Gelukkig voor de kersverse vader maakte João Cancelo er twee minuten later al 1-1 van.

Barcelona werd in het eerste half uur overpowered door Porto. Een schot van Mehdi Taremi werd naar de zijkant door Barça-doelman Iñaki Peña, maar het gevaar was daarmee niet geweken. Pepê liep weg uit de rug van De Jong en schoot in de rebound binnen.

Pepê in derde instantie met de ??-?? voor Porto! ?? De Portugezen komen brutaal, maar terecht, aan de leiding in Barcelona ??#ZiggoSport #UCL #BARPOR pic.twitter.com/w68eIioHYS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 28, 2023