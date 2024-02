Frenkie de Jong slaat van zich af: ‘Mensen kijken op verkeerde manier naar mij’

Frenkie de Jong vindt dat mensen hem op de verkeerde manier beoordelen. De 26-jarige middenvelder van FC Barcelona krijgt in zijn interview na afloop van de wedstrijd tegen Getafe (4-0 winst) een positieve beoordeling vanwege zijn gemaakte doelpunt, maar is het daar niet mee eens. "Zo kijk ik niet naar voetbal", aldus De Jong in gesprek met LaLiga TV.

Barcelona won zaterdagavond overtuigend van Getafe. De Jong was verantwoordelijk voor de 3-0 en leidde met een goede steekbal ook de 4-0 in, die in een rebound uiteindelijk werd afgemaakt door Fermín López.

De Jong krijgt na afloop de vraag: "Wat vond je van je eigen prestatie? Je speelde in mijn ogen een perfecte tweede helft." De Jong is het daar niet mee eens. "Ik denk dat dit een van mijn slechtste wedstrijden van het seizoen was, als je kijkt naar mijn spel in balbezit."

???? ???????? met de 3-0!

De Nederlander vergroot de voorsprong met nóg een goal tegen het zwakke Getafe. Het gaat Barcelona makkelijk af! ?#ZiggoSport #LaLiga #BarçaGetafe pic.twitter.com/ZWClVNFf6l — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2024

"Mijn passes gingen steeds verkeerd. Het klopt dat ik wel een goal heb gemaakt en mijn actie die leidde tot het vierde doelpunt was ook goed, maar ik denk dat mensen te veel op die manier naar voetbal kijken."

De Jong kon in de 61ste minuut een hoek uitzoeken na uitstekend terugleggen van Raphinha. De Oranje-international schoot in alle rust binnen. In de blessuretijd had De Jong een goede versnelling op het middenveld in huis. Met een steekbal zette hij Vitor Roque een-op-een. De Braziliaan schoot op de keeper, maar López kon alsnog intikken.

De Jong krijgt ook van analisten als Ruud Gullit vaker te horen dat hij meer moet scoren, maar gaat daar niet in mee. "Als je een doelpunt maakt en bij een andere goal betrokken bent dan vinden mensen al snel dat je goed speelt, maar ik vind dat ik in het algemeen helemaal niet goed heb gespeeld", zegt De Jong.

"Mensen denken dat je goed speelt als je scoort, maar zo kijk ik niet naar voetbal. Statistieken zeggen niet alles."

