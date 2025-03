Frenkie de Jong heeft goed nieuws en stelt fans van FC Barcelona gerust in interview

Frenkie de Jong heeft in een interview met Ziggo Sport de kritiek gepareerd die de middenvelder vaak ontvangt over zijn rendement. Ook sprak de 27-jarige spelverdeler over de enkelblessure die hem eerder dit seizoen lang aan de kant hield.

De Jong werd in het interview met de sportzender gevraagd naar zijn enkel, waarop de voormalig speler van Ajax positief reageerde. “In het begin had ik nog wel wat dingetjes waardoor ik niet vrijuit kon spelen, maar dat is helemaal weg nu. Ik voel het niet meer", stelt hij de fans van FC Barcelona gerust.

Daarna gaat het over de veelgehoorde kritiek op het spel van De Jong. De middenvelder zou volgens menig analist te weinig doelpunten maken en assists geven bij Barcelona.

“Ik ben de meest controlerende middenvelder. Ik speel op zes. Kijk, ik kan natuurlijk echt wel een keer een goal maken, en een assist geven zeker, maar het is niet zo dat als een speler niet scoort dat hij niet goed speelt”, pareert De Jong de kritiek.

“Ik heb het gevoel dat mensen tegenwoordig alleen nog maar naar statistieken kijken en daarop spelers beoordelen. Mensen kijken niet meer echt naar een wedstrijd”, gaat De Jong verder. “Data kan ondersteunend zijn, maar het moet niet leidend zijn.”

De middenvelder van Barça krijgt sinds zijn rentree lovende kritieken van de Spaanse pers. Na het duel met Benfica in Lissabon (0-1 winst) schreef het Spaanse AS dat de oude De Jong ‘helemaal terug is’.

Zondagavond neemt Barcelona het in de Spaanse hoofdstad op tegen Atlético Madrid, waarna de in Arkel geboren middenvelder zich maandag in Zeist meldt bij het Nederlands elftal.

De Jong speelde dit seizoen 29 keer voor de Catalaanse club. In deze duels wist hij twee doelpunten te maken en één assist af te leveren.