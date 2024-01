Frenkie de Jong maakt indruk in Spanje met zeer fraaie statistiek: ‘Perfection’

Frenkie de Jong is donderdagavond met Barcelona ontsnapt aan duur puntenverlies in LaLiga. De Catalaanse grootmacht had alle mogelijke moeite met Las Palmas (1-2), maar dankte Daley Sinkgraven voor een duwfout en de strafschop die daarop volgde.

Lang leek het duel tussen Las Palmas en Barcelona af te stevenen op een 1-1 gelijkspel. Voormalig Barça-speler Munir El Haddadi zette de thuisploeg na een klein kwartier op voorsprong. Ferran Torres trok de score tien minuten na rust gelijk, waarna Ilkay Gündogan in blessuretijd vanaf elf meter de winnende kon maken.

?????? PERFECTION: Frenkie de Jong won each of his 13 duels against Las Palmas, the highest record in a LaLiga match for a Barça player with a 100% success rate since at least the 2005/06 season. #LasPalmasBarça pic.twitter.com/OMozTGqsku — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2024

Barcelona zet De Jong na de wedstrijd op een voetstuk met een bijzondere statistiek. De Nederlander wist al zijn dertien duels tegen Las Palmas te winnen. Dat is het hoogste aantal van alle Barça-spelers in LaLiga in bijna twintig jaar.

"Perfection", voegen de Catalanen er dan ook aan toe. De Jong was veelvuldig betrokken bij het aanvalsspel van Barcelona en fungeerde als eerste aanspeelpunt voor de defensie.

Vorige week in gesprek met de NOS gaf De Jong aan dat het seizoen niet loopt zoals gehoopt. "We staan er niet goed voor in de competitie, dat is nou eenmaal zo. Maar we hebben nog een helft te gaan. Je weet het nooit."

"Wij hebben echt wel een talentvolle selectie, maar we zijn niet constant genoeg geweest. Ik weet niet precies waar het aan ligt. We hebben pech gehad met een aantal blessures in het eerste halfjaar. Als je vijf basisspelers mist, wordt elke ploeg minder."

Door de zege van Barcelona is het gat naar concurrenten Real Madrid en Girona weer verkleind naar zeven punten (48 tegenover 41). Vóór de wedstrijd tegen Las Palmas had de ploeg van Xavi slechts één keer gewonnen in de laatste vijf duels.

