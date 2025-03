'Frenkie de Jong krijgt nieuw contractvoorstel van FC Barcelona: dit kan hij gaan verdienen'

FC Barcelona wil het contract van Frenkie de Jong tot medio 2029 verlengen, zo meldt Sport. Volgens de Catalaanse krant zou de 27-jarige middenvelder na het zetten van zijn krabbel zijn huidige salaris behouden.

Sportief directeur Deco en Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong, zouden elkaar vorige maand op 19 februari hebben gesproken. Daarbij zou een nieuw contractvoorstel op tafel zijn gekomen.

Barcelona wil De Jong dolgraag behouden, door zijn tot medio 2026 lopende contract met drie seizoenen te verlengen. “Wat betreft salaris krijgt De Jong hetzelfde bedrag aangeboden als wat hij nu ontvangt, namelijk tussen de 18 en 19 miljoen euro bruto per jaar”, weet journalist Ferran Correas.

Wel bevat het voorstel volgens Correas een detail waarover de entourage van De Jong niet te spreken is. “In het nieuwe contract zijn geen bedragen meer opgenomen die de club nog aan de speler verschuldigd is in de vorm van uitgesteld salaris.” Barça probeert het uitgestelde salaris buiten de nieuwe deal te houden, terwijl De Jong de openstaande bedragen nog wil ontvangen.

Deco verwacht binnen enkele weken een officiële reactie te krijgen van Dursun, maar voorlopig lijken de onderhandelingen stil te liggen. Diverse clubs uit de Premier League houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Zo ziet met name Arsenal het wel zitten om De Jong over te nemen. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op zo’n 45 miljoen euro.

Correas schrijft dat De Jong in ieder geval blij is met Hansi Flick als trainer. Het liefst blijft de voormalig Ajacied nog jaren in het Spotify Camp Nou spelen.