Frenkie de Jong krijgt basisplek bij Barcelona in absoluut topduel met PSG

De opstellingen Paris Saint-Germain en FC Barcelona zijn bekend voor het heenduel van het tweeluik in de kwartfinale van de Champions League. De meest opvallende naam in de basis van trainer Xavi is Frenkie de Jong, die volledig hersteld is van zijn enkelblessure. De wedstrijd is vanaf 21.00 uur te zien op RTL 7.



Marc-André ter Stegen verdedigt zoals gebruikelijk het Catalaanse doel. Voor de Duitse doelman staat een viermansverdediging. Jules Koundé is de rechtsback van dienst, terwijl João Cancelo de linkerflank bestrijkt. Het hart van de defensie wordt gevormd door Ronald Araújo en Pau Cubarsí.

Centraal op het middenveld staat Ilkay Gündogan, die aan de rechterkant vergezeld wordt door aanvoerder Sergi Roberto. De Jong keert na ruim vijf weken afwezigheid terug in de basis en staat links op het middenveld.

De Jong kwam op 3 maart voor het laatst in actie voor Barcelona en stond in de weken daarna aan de kant met een enkelblessure. Hij miste onder meer de interlandperiode met het Nederlands elftal, maar hij is weer op tijd opgelapt om in actie te komen tegen Paris Saint-Germain.

In de voorhoede voert Xavi geen wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen LaLiga-duel met Las Palmas (1-0). Doelpuntenmaker Raphinha staat wederom op de linksbuitenpositie; aan de overzijde staat toptalent Lamine Yamal. Robert Lewandowski is de spits van dienst.

Trainer Luis Enrique wijzigt zijn ploeg op meerdere plekken ten opzichte van de Ligue 1-wedstrijd tegen Clermont Foot (1-1). Logischerwijs keert Kylian Mbappé terug in de basis, waardoor Gonçalo Ramos naar de bank verdwijnt.

Op doel staat Gianluigi Donnarumma, die net als Mbappé rust kreeg in de competitiewedstrijd. Voor hem staan Marquinhos, Lucas Hernández, Lucas Beraldo en Nuno Mendes opgesteld. Het middenveld bestaat uit Lee Kang-in, Vitinha en Fabián Ruiz. Mbappé speelt als linksbuiten en staat naast spits Marco Asensio. Ousmane Dembélé staat op de rechtsbuitenpositie.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Beraldo, Marquinhos, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Kang In Lee, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembélé, Asensio, Mbappé.

Opstelling FC Barcelona:Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsí, Cancelo; Frenkie De Jong, Sergi Roberto, Gündogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

