Frenkie de Jong keert terug in basis Barça voor kraker tegen Atlético Madrid

Zondag, 23 april 2023 om 14:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:01

Xavi heeft de opstelling van Barcelona voor de kraker tegen Atlético Madrid bekendgemaakt. Frenkie de Jong keert na blessureleed terug in de basis, terwijl de net herstelde Pedri vanaf de bank begint. De wedstrijd begint om 16.15 uur en is te zien op Ziggo Sport Select.

Marc-André Ter Stegen verdedigt het doel, terwijl de verdediging wordt gecompleteerd door Jules Koundé, Ronald Araújo, Marcos Alonso en Balde. Op het middenveld kiest Xavi naast De Jong ook voor Sergio Busquets en Gavi. In de voorhoede is er plek voor Raphinha, Robert Lewandowski en Ferran Torres.

De grootste verrassing in de selectie van de Catalanen is Lamine Yamal. De vijftienjarige rechtsbuiten is er voor het eerst bij en is de jongste speler ooit van Barcelona in de selectie van het eerste elftal. De aanwezigheid van het toptalent heeft deels te maken met de afwezigheid van Ousmane Dembélé, die net als Andreas Christenen en Sergi Roberto nog geblesseerd is. De twee eerstgenoemden hebben de individuele training wel hervat. Barcelona stelt de laatste weken teleur. Na de 0-4 oorwassing in de Copa del Rey tegen Real Madrid volgden twee inspiratieloze en doelpuntloze gelijke spelen tegen Girona en Getafe.

Aan de kant van Atlético ontbreekt nog altijd de aan zijn dijbeen geblesseerde Memphis Depay. Net als de Oranje-international zijn ook de geschorsten Marcos Llorente en Geoffrey Kondogbia er niet bij, terwijl Reinildo Mandava tot het einde van het kalenderjaar moet toekijken vanwege zijn gescheurde kruisband. Atlético verkeert in blakende vorm en wist liefst negen van zijn laatste tien wedstrijden te winnen. In die reeks viel één gelijkspel te noteren, uit bij Real Madrid (1-1). De laatste nederlaag in LaLiga dateert van 8 januari, toen uitgerekend Barcelona met 0-1 te sterk bleek. Als Atlético erin slaagt te winnen, doorbreekt de club een negatieve reeks van zestien competitieduels zonder overwinning in het Spotify Camp Nou.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Marcos Alonso, Balde; Busquets, De Jong, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Ferran

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Savic, Hermoso; Carrasco, Witsel, De Paul; Lemar, Correa, Griezmann