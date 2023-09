‘Frenkie de Jong kan bijtekenen, maar Barcelona stelt bizarre voorwaarde’

Zondag, 10 september 2023 om 16:51 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:33

Frenkie de Jong heeft een nieuw contractvoorstel van FC Barcelona ontvangen, zo weet el Mundo Deportivo te melden. De middenvelder, die nu nog tot medio 2026 vastligt, zou dan wel genoegen moeten nemen met een salarisverlaging. Door de penibele financiële situatie zijn de Catalanen daartoe gedwongen.

De Spaanse krant schrijft dat de contractverlengingen van Xavi en De Jong de hoogste prioriteit genieten, terwijl de clubleiding ook bezig is met het verlengen van Lamine Yamal en Alejandro Baldé .Van Xavi lijkt het inmiddels zeker dat hij zijn verbintenis gaat verlengen. De oefenmeester zou een salarisverhoging willen zien en ook toegezegd hebben gekregen. De verwachting is dat Barcelona het langer aanblijven van zijn oefenmeester spoedig aankondigt.

De verlenging van De Jong is nog verre van rond, daar de zaakwaarnemer van De Jong, Ali Dursun, geen haast zou maken. Bovendien zou de entourage van De Jong toezeggingen willen krijgen dat De Jong ook in de komende jaren een cruciale speler in het elftal blijft. De in Arkel geboren technicus is sinds vorig seizoen vrijwel verzekerd van een basisplaats onder Xavi en ook dit seizoen verschijnt de Nederlander wekelijks aan de aftrap.

De Jong stond eerder in nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, waar hij herenigd kon worden met Erik ten Hag. De middenvelder besloot echter te blijven. "Ik ben hier heel kalm, heel blij", liet hij afgelopen maart weten bij RAC 1. "Ik wil bij Barça blijven, nog vele jaren lang. Ik wist vanaf het eerste moment dat ik bij Barça zou blijven en ben daar nooit op teruggekomen. Ik heb er altijd van gedroomd om voor Barça te spelen en ik wil hier succes hebben."

De Jong speelde dit seizoen tot op heden elke wedstrijd in LaLiga uit. In het duel spectaculaire duel met Villarreal (3-4 winst) was hij bovendien goed voor een treffer. De Jong kwam in de zomer van 2019 voor maximaal 86 miljoen euro over van Ajax, waar hij in het seizoen daarvoor schitterde in de Champions League. Tot op heden kwam De Jong 187 keer in actie voor Barcelona. Daarin was hij goed voor 16 treffers en 21 assists.