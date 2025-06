Frenkie de Jong kon zich niet helemaal vinden in de analyse van Valentijn Driessen over zijn persoon. De chef sport van De Telegraaf vindt dat de spelverdeler dit seizoen weer zijn beste vorm liet zien. Daar is De Jong het niet mee eens.

Driessen noemt het 'de terugkeer van De Jong' en verwijst daarbij naar het seizoen 2018/19, waar de Nederlander enorme indruk maakte in de Champions League en met Ajax doorstootte naar de halve finale van het miljardenbal.

De Jong is het geheel oneens met die denkwijze. "Nee, ik denk dat mensen dat heel erg overdrijven", verwijst hij die kritiek naar de prullenbak. "Ik ben natuurlijk lang geblesseerd geweest bij FC Barcelona, dus in die zin is het een terugkeer."

"Maar ik denk dat ik daarvoor ook echt goed gespeeld heb bij Barça. Het ding is nu gewoon dat we een beter team hebben en verder komen, en dan valt het meer op", verklaart de technisch begaafde middenvelder.

"Ik heb zelf dat idee niet, nee. Ik denk zelfs dat ik in het seizoen dat ik geblesseerd raakte, dat ik daarvoor misschien wel mijn beste vorm had", zet De Jong zijn argument kracht bij.

"Het jaar daarvoor, toen we kampioen werden, speelde ik ook goed en alles, dus ik heb niet het gevoel dat het dit jaar veel beter was dan andere jaren. Alleen: je wint nu alle prijzen in Spanje en haalt de halve finale van de Champions League, waardoor je meer gezien wordt."

"Je hebt twee prijzen gewonnen", leidt Driessen dan een vraag in. De Jong verbetert de journalist onmiddellijk. "Drie", verwijst hij naar de LaLiga-titel, Copa del Rey en Supercopa. "Maar de Champions League doet zeker nog pijn", antwoordt Frenkie bevestigend op de vraag die volgt. "Dat is uiteindelijk de grootste prijs."