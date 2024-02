Frenkie de Jong is heel boos: ‘Leugens! Jullie moeten je diep schamen!’

Frenkie de Jong is boos op de Spaanse pers. Al weken wordt geschreven dat de 26-jarige middenvelder weg wil bij FC Barcelona, maar daar klopt volgens hemzelf niets van. "Waarom schrijven jullie leugens? Schamen jullie jezelf niet een beetje?", aldus De Jong op de persconferentie in aanloop naar de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Napoli.

De Jong kreeg dinsdag opnieuw vragen over zijn sportieve toekomst. "De laatste tijd raak ik een beetje geïrriteerd over dingen die ik hoor en lees", zegt de voormalig Ajax-middenvelder.

"Ik ben boos op wat de pers in het algemeen over mij schrijft, er komen veel dingen naar buiten die niet waar zijn. Ik kan het niet begrijpen. Jullie schrijven dingen die niet waar zijn. Ik begrijp niet dat jullie je niet schamen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Jullie praten veel over mijn contract, situatie en salaris... het zijn een hoop leugens. Jullie zeggen dat ik ongeveer 40 miljoen euro verdien... Dat is heel ver verwijderd van de realiteit."

De verhalen dat De Jong zou willen vertrekken verwijst hij naar het rijk der fabelen. "Het is niet waar. Ik ben erg gelukkig bij Barça, het is de club van mijn dromen en ik hoop hier nog vele jaren te blijven spelen."

De Jong ligt nog meer dan twee jaar vast bij Barcelona, tot medio 2026. "De club, mijn teamgenoten en de staf zijn geweldig voor me. Ik ben hier gelukkig."

Voor Xavi is De Jong een ongekend belangrijke speler, die zelfs nooit gewisseld wordt. Spaanse media hebben regelmatig kritiek op de Oranje-international. "Als iemand vindt dat ik slecht speel in de pers, dat mag, want iedereen mag zijn mening hebben, maar de leugens... die moet je voor je houden."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties