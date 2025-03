'Frenkie de Jong hakt knoop door over toekomst bij FC Barcelona'

Frenkie de Jong lijkt zijn toekomst aan FC Barcelona te willen verbinden. The Athletic brengt maandag namelijk naar buiten dat de 27-jarige middenvelder momenteel in gesprek is met de clubleiding over een nieuw contract. De huidige verbintenis van De Jong bij de Catalaanse topclub loopt door tot medio 2026.

Een eventueel nieuw contract voor De Jong is al langer onderwerp van gesprek in Barcelona. Het bestuur deed de Nederlander in januari 2024 al een contractvoorstel. Volgens bronnen dicht bij de club, die overigens anoniem willen blijven, werd daar destijds niet op gereageerd door de entourage van de controleur.

Beide partijen staan er ruim een jaar later heel anders in. Barcelona en De Jong praten over verlenging van de samenwerking en de verwachting is dat er een akkoord zal worden gesloten. Een doorbraak in de gesprekken is er echter nog niet, zo benadrukt The Athletic.

De Jong, vrouw en kinderen zijn erg gelukkig met het leven in Barcelona, waardoor een langer verblijf in Spanje logisch lijkt. De middenvelder ziet voldoende potentie bij de club waar onder meer Lamine Yamal, Gavi en Pau Cubarsí zijn doorgebroken.

De Oranje-international heeft ook minder goede tijden gekend bij Barcelona. De enkelblessure die hem zes maanden aan de kant hield had een grote impact op zijn fysieke en psychische gesteldheid. Het was namelijk de derde keer dat hij werd getroffen door een enkelkwetsuur.

Eerder kwamen nog berichten naar buiten dat voorzitter Joan Laporta afscheid wilde nemen van De Jong vanwege zijn riante salaris en de problemen van Barcelona op financieel vlak. Tijdens de coronacrisis bereikte het bestuur al een akkoord met de selectie om een deel van het salaris in te leveren.

De Jong leek Barcelona in 2022, na drie seizoenen in het Spotify Camp Nou, in te ruilen voor Manchester United. De Engelse grootmacht had destijds 75 miljoen euro over voor de controlerende middenvelder, die echter vastberaden was en bij Barcelona wilde blijven.

De middenvelder, die in mei 28 wordt, staat op 242 duels voor Barcelona in alle competities. Hij veroverde één landstitel, eenmaal de Copa del Rey en twee keer de Supercopa de España.