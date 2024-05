Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney trouwen in het geheim en delen huwelijksfoto'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney, die in het huwelijksbootje zijn gestapt.

Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney zijn getrouwd, zo maakt het duo zondagavond bekend via Instagram. De bruiloft zat eraan te komen, want in 2022 ging de middenvelder van FC Barcelona op zijn knieën in het Amerikaanse Utah. Wanneer het stel precies getrouwd is, is niet geheel duidelijk. Kiemeney en De Jong hebben al bijna tien jaar een relatie.

