Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney ouders geworden van een zoontje

Maandag, 27 november 2023 om 18:58 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:10

Mikky Kiemeney is afgelopen dinsdag bevallen van een zoontje, zo bevestigt de vader van Frenkie de Jong maandag bij Radio 538. Eerder al meldde Mundo Deportivo dat het koppel op 21 november voor het eerst een kind heeft gekregen. De naam van het jongetje is nog niet bekend.

De vader van De Jong meldt dat moeder en zoon het goed maken. De baby is volgens Spaanse media geboren op 21 november, wat een zeer speciale datum is voor De Jong. De middenvelder speelt bij zowel Barcelona als in het Nederlands elftal met rugnummer 21.

De Oranje-international kiest ervoor om met het speciale rugnummer te spelen als eerbetoon aan zijn overleden opa, Hans de Jong. Zijn grootvader kwam namelijk te overlijden op de dag dat Frenkie de Jong zelf 21 werd.

Vorige week dinsdag ontbrak De Jong met toestemming op de training van Barcelona, maar donderdag was hij wel weer van de partij. Mogelijk zit hij komend weekend weer bij de selectie van de Catalanen, die zaterdag aantreden tegen Rayo Vallecano.

De Jong maakte zondag na maanden van blessureleed zijn rentree. De middenvelder speelde de hele wedstrijd mee tegen Rayo Vallecano (1-1). De Jong liep half september een enkelblessure op in het Champions League-duel met Royal Antwerp (5-0 zege) en miste onder meer twee interlandperiodes met Oranje.

