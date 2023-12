Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney onthullen naam van hun zoontje op Instagram

Vrijdag, 1 december 2023 om 16:16 • Bart DHanis • Laatste update: 16:28

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de pasgeboren baby van Frenkie de Jong en zijn verloofde Mikky Kiemeney.

De opa van Frenkie onthulde vorige week al bij Radio 538 dat zijn kleinzoon vader is geworden van een jongetje. Nu onthult het koppel via een post op Instagram de naam van hun zoontje: Miles. Miles werd geboren op 21 november 2023.

De Jong maakte afgelopen zondag na maanden van blessureleed zijn rentree. De middenvelder speelde de hele wedstrijd mee tegen Rayo Vallecano (1-1). De Jong liep half september een enkelblessure op in het Champions League-duel met Royal Antwerp (5-0 zege) en miste onder meer twee interlandperiodes met Oranje.