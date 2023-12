‘Frenkie de Jong en Daley Blind mogen niet meer douchen na thuiswedstrijden’

FC Barcelona en Girona worden binnenkort mogelijk geconfronteerd met een hele opmerkelijke maatregel in Catalonië. De Spaanse regio gaat gebukt onder de heftigste droogte uit zijn geschiedenis. Als er niet snel regen gaat vallen, dan mag er niet meer gedoucht worden in Catalaanse sportaccommodaties.

De Catalaanse regering maakte dinsdag nieuwe maatregelen bekend om de droogte beheersbaar te houden. Sportcentra die al water verbruiken voor het vullen van een zwembad of voor het sproeien van velden mogen vanaf januari waarschijnlijk niet langer gebruik maken van douches.

Voor professionele voetbalclubs als FC Barcelona, Girona en ook Espanyol wordt, zoals het nu lijkt, geen uitzondering gemaakt. Dat zou betekenen dat de Oranje-internationals Frenkie de Jong en Daley Blind na een wedstrijd pas thuis onder de douche kunnen.

"Douches vertegenwoordigen een groot deel van het waterverbruik bij sportaccommodaties", motiveert David Mascort, de klimaatexpert van de Catalaanse regering. "Als de clubs op de wedstrijddag het veld willen besproeien, dan moet dat gecompenseerd worden, zowel in het trainingscentrum als in het stadion. Het is een uitdaging die we allemaal samen moeten aangaan."

De regio Catalonië wordt geteisterd door de heftigste droogte ooit gemeten. De waterreserves zijn teruggelopen tot slechts achttien procent. Indien dat verder zakt naar zestien procent, wordt de noodtoestand afgekondigd.

Volgens de huidige prognoses zal de noodtoestand midden januari bereikt worden, tenzij er alsnog veel regen valt. Bij die noodtoestand horen de aangekondigde douchemaatregelen voor sportaccommodaties.

Ook thuis mogen mensen dan overigens minder lang douchen. Het waterverbruik per persoon zal worden ingesteld op maximaal 200 liter per dag. Als de droogte langer aanhoudt, kan dat maximumverbruik zelfs nog verder naar beneden worden gesteld.

