Frenkie de Jong betovert Henk ten Cate met specifieke actie in minuut 62: 'Zó makkelijk'

Henk ten Cate heeft woensdagavond intens genoten van Frenkie de Jong tijdens FC Barcelona - Borussia Dortmund (4-0), zo zegt de voormalig trainer van de Catalaanse club in gesprek met De Telegraaf.

De Nederlandse middenvelder deed woensdag de volledige wedstrijd mee tegen BVB, dat door Barcelona werd gebruikt als speelbal. Aanvoerder De Jong eindigde de wedstrijd met sublieme statistieken.

Ten Cate geniet dit seizoen extra van De Jong. “Dat Frenkie volwassen is geworden, zie je niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Hij reageert niet meer als er onzin over hem wordt geschreven.”

“Ik denk dat hij aan zijn beste seizoen bezig is. Het was wat mij betreft al veelzeggend dat hij daarvoor weleens werd gespaard in de kleinere wedstrijden, maar alle topduels speelde. Nu heeft hij zijn vaste plek gevonden. En je ziet dat hij nu alles speelt én bepalend is”, aldus Ten Cate.

Volgens Ten Cate is De Jong veel effectiever geworden, doordat hij ballen eerder afspeelt. “Voorheen ging hij met de bal aan zijn voet lopen om ruimte te creëren. Nu gaat het zo veel sneller.”

Ten Cate heeft met open mond gekeken naar één specifieke actie van De Jong, in minuut 62. “Het moment dat hij met zijn rug naar het doel van de tegenstander stond en zó makkelijk bij twee tegenstanders wegdraaide, waardoor er ploeggenoten vrij kwamen. Frenkie speelde echt een enorm goede wedstrijd en had een groot aandeel in de knappe zege.”

De actie die Ten Cate uitlicht in zijn analyse is te zien in de onderstaande compilatie. Na 1 minuut en 20 seconden laat De Jong zijn tegenstander kansloos achter.