Frenkie: ‘Dat we dat nooit doen bij Oranje, is een eigen leven gaan leiden’

Woensdag, 6 september 2023 om 16:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:24

Frenkie de Jong kan weinig met de kritiek dat de spelers van het Nederlands elftal niet hard genoeg voor elkaar zijn. Volgens de middenvelder worden spelers onderling wel degelijk gecorrigeerd op trainingen en tijdens interlands. Volgens bondscoach Ronald Koeman klopt het inderdaad niet dat er sprake is van een nieuwe 'patatgeneratie' bij Oranje.

Koeman sneed het onderwerp maandag aan tijdens een persmoment. "Het is allemaal heel gezellig als je ze ziet binnenkomen, maar je moet ook hard naar elkaar kunnen zijn. Zeker op momenten als tegen Italië." De Jong werd twee dagen later gevraagd naar zijn mening over de woorden van de bondscoach. “Dat verhaal is ook een beetje een eigen leven gaan leiden, dat wij elkaar zogenaamd nooit zouden corrigeren. Ik denk dat dat niet waar is. Dat het meer zou kunnen, is zeker zo. Dat weten we ook. Maar het is niet zo dat wij dat nooit deden."

Volgens Koeman kon de onderlinge coaching bij Oranje inderdaad veel beter, maar van een patatgeneratie, een term die door Leo Beenhakker werd uitgevonden in de jaren tachtig, is volgens hem geen sprake. Koeman benadrukt dat de huidige generatie internationals veel serieuzer met hun vak bezig is. “Daar bedoelde hij (Beenhakker, red.) mee dat wij een beetje een losbollig leven hadden, maar deze generatie is daar totaal niet mee te vergelijken."

“Deze jongens zijn niet gemakzuchtig", benadrukt Koeman nogmaals. “Ze zijn eerlijk gezegd nog veel meer met hun vak bezig dan wij vroeger waren. Toen waren er nog geen telefoontjes, dus we kwamen overal mee weg. In het hedendaagse voetbal wordt ook zoveel geëist van de spelers." De bondscoach geeft direct een voorbeeld: "Frenkie was zondagnacht om drie uur pas thuis. Hij had maar drie uur geslapen en vloog toen weer naar Nederland. Ze spelen zoveel wedstrijden en zijn superfit. Daar mag je dan ook weleens respect voor hebben."