Fransen houden adem in: Zaïre-Emery wordt direct na goal uit wedstrijd getrapt

Zaterdag, 18 november 2023 om 21:29 • Laatste update: 21:33

Warren Zaïre-Emery heeft niet lang kunnen genieten van zijn debuut voor Frankrijk. Het zeventienjarige toptalent van Paris Saint-Germain kreeg van bondscoach Didier Deschamps tegen Gibraltar een kans in de basis. Zaïre-Emery scoorde na een kwartier, maar werd tegelijkertijd bij die actie uit de wedstrijd geschopt door een tegenstander.

Het EK-kwalificatieduel tussen Frankrijk en Gibraltar verloopt zaterdagavond knotsgek. Les Bleus stonden al binnen vijf minuten met 2-0 voor door twee eigen doelpunten van Gibraltar (van Ethan Santos en Aymen Mouelhi).

Zaïre-Emery! ?? Het 17-jarige supertalent bekroont zijn allereerste wedstrijd voor Les Bleus met een goal ?? Helaas moet hij er wel meteen vanaf met een blessure ??#ZiggoSport #EURO2024 #FRAGIB pic.twitter.com/ooCsefVJgS — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 18, 2023

In de zestiende minuut maakte Zaïre-Emery bij de eerste paal alert een voorzet van Kingsley Coman af: 3-0. Juichen kon de middenvelder van PSG echter niet, want hij werd vlak na het raken van de bal getorpedeerd door een gestrekt been van Santos, die dus ook al het eerste eigen doelpunt op zijn naam had gezet.

Zaïre-Emery ging met veel pijn naar de grasmat en werd meteen omringd door zijn ploeggenoten, die zich duidelijk zorgen maakten. Santos, de maker van de overtreding, kreeg een rode kaart, terwijl Zaïre-Emery werd vervangen door Youssouf Fofana.

Pffff Santos ook met (terecht) rood eraf ??



Lekker gewerkt voor de Gibraltar-verdediger ??own goal??rode kaart??3-0 achter ?? na 18 minuten douchen ??#ZiggoSport #EURO2024 #FRAGIB pic.twitter.com/qKgpHa4qLj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 18, 2023

Frankrijk denderde vervolgens en bleef de doelpunten voor rust aaneenrijgen. Na 37 minuten stond het al 7-0 in de Allianz Riviera in Nice. Dat is ook de ruststand.