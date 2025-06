Franse topclubs strijden massaal om Nederlander

Lille OSC, Olympique Marseille en Olympique Lyon willen graag zakendoen met Atalanta, zo weet De Telegraaf dinsdagavond te melden. De Franse topclubs zijn erg geïnteresseerd in de diensten van Mitchel Bakker, die afgelopen seizoen op huurbasis voor Lille uitkwam.

Bakker, die bij Atalanta nog beschikt over een contract tot medio 2027, lijkt na zijn verhuurperiode actief te blijven in de Ligue 1. Volgens de berichtgeving zou Lille de 24-jarige Nederlander graag definitief overnemen van la Dea, maar er zijn meerdere kapers op de kust.

In tegenstelling tot Olympique Lyon, dat afgelopen seizoen zesde eindigde in de Ligue 1, en Lille (vijfde), gaat Olympique Marseille wél de Champions League in. Dat kan een interessante factor zijn in het besluitvormingsproces van Bakker.

De linkervleugelverdediger kwam afgelopen voetbaljaargang tot 24 optredens in de Ligue 1, waarin hij driemaal trefzeker was en tweemaal als aangever fungeerde. In acht Champions League-duels noteerde hij een doelpunt en een assist.

Bakker werd in de zomer van 2023 voor een bedrag van circa negen miljoen euro door Atalanta overgenomen van Bayer Leverkusen. Het Italiaanse avontuur werd absoluut geen succes en de linksachter kwam in een heel Serie A-seizoen tot slechts drie wedstrijden als basisspeler en elf invalbeurten.

In zijn verhuurperiode bij Lille leefde Bakker weer volledig op, en dankzij zijn spel heeft hij zich in de kijker gespeeld bij alle clubs achter zijn oude werkgever Paris Saint-Germain.

Van Paris Saint-Germain vertrok Bakker voor zeven miljoen naar Leverkusen in 2021, terwijl hij daarvoor in 2019 de stap naar de Franse hoofdstad maakte vanuit Jong Ajax. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt op zeven miljoen euro geschat.