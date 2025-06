Franse media smullen van legendarische Champions League-winst Paris Saint-Germain tegen Inter

De Franse media zijn lyrisch na de historische Champions League-zege van Paris Saint-Germain tegen Inter (5-0). De Franse pers wijst massaal de grote uitblinker aan en roemt de architect van dit project.

RMC Sport roept Doué uit tot de Man van de Wedstrijd en geeft hem een 9. “Een adembenemend talent. Dit is de toekomst en het heden van PSG”, schrijft het medium. “PSG heeft eindelijk zijn heilige graal te pakken. Deze datum is vanaf nu heilig voor PSG-supporters.”

Vervolgens somt de Franse sportzender wat momenten uit het verleden op. “De jacht op deze titel was zwaar, met de comeback van Barcelona, uitschakelingen in de achtste finales, die finale van 2020. Het was hartverscheurend. Alsof Parijs moest lijden om het geluk echt te kunnen proeven. Het moest eindigen in een meesterwerk.”

Ook Le Parisien is lovend over Doué. “Le sur-Doué, de begaafde”, schrijft de Franse krant. “Het fenomeen Désiré Doué loodst PSG naar de eerste Champions League-titel in München. Het is hem ongetwijfeld een miljoen keer verteld dat zijn achternaam hem perfect past.”

L’Equipe sluit zich daarbij aan. “Over zijn leeftijd praten we niet. Nooit eerder was een speler betrokken bij drie doelpunten in een Champions League-finale. Hij speelde een fantastische wedstrijd die de geschiedenisboeken in zal gaan.”

De krant vervolgt: “De zoektocht was lang, zwaar en soms demotiverend, maar de bevrijding was het wachten waard. Vijfenvijftig jaar na de oprichting won PSG de eerste Champions League in de geschiedenis van de club.”

Lof is er ook voor architect Luis Enrique. “Een architect die centraal staat in het project, die voor de tweede keer in zijn carrière gekroond werd tot winnaar en die daarmee deze langverwachte Europese trofee naar PSG brengt, veertien jaar na het begin van de missie van QSI”, aldus L'Équipe.

Le Figaro stipt het grootste verschil tussen het oude en nieuwe PSG aan. “Dit was ongetwijfeld het seizoen waarin dit het minst werd verwacht. PSG koos voor de jeugd en het collectief in plaats van de sterspelers.”