Franse media eensgezind over dissonant Oranje: ‘Verbazingwekkend passief’

Zaterdag, 14 oktober 2023 om 08:04 • Jan Hoeksema • Laatste update: 08:13

Verschillende Franse media zijn zaterdagochtend weinig lovend over het optreden van het Nederlands elftal tegen Frankrijk (1-2 verlies). Vooral de verdedigers van Oranje moeten het ontgelden, waarbij Lutsharel Geertruida de voornaamste aangewezen dissonant is. De Feyenoorder wordt onder meer aangewezen als schuldige voor de 0-1 van Kylian Mbappé.

Footmercato beoordeelt het optreden van Geertruida met een 2,5. "De 23-jarige verdediger ging de mist in bij de openingstreffer door Mbappé aan zich voorbij te laten komen. Ondanks twee goede onderscheppingen had hij na rust weer een terugval."

"Zijn gebrek aan agressiviteit bood Adrien Rabiot de mogelijkheid om een een-tweetje aan te gaan met Mbappé, waardoor de aanvaller zijn tweede van de wedstrijd kon maken", vervolgt het medium. "Geertruida slaagde er niet in om de onverwoestbare Mathijs de Ligt te doen vergeten."

L'Equipe is evenmin enthousiast over de Feyenoord-verdediger, die van de krant een 3 ontvangt. "Hij verdedigde verbazingwekkend passief bij het openingsdoelpunt, waar hij Mbappé probeerde te dekken."

Quilindschy Hartman werd in Nederland veelal geprezen voor zijn debuut in Oranje en ook de Franse media zagen in de linksback een lichtpuntje. "Achterin liet de 21-jarige verdediger veel ruimte in zijn rug, waar Jonathan Clauss profiteerde door een perfecte voorzet af te leveren op Mbappé", schrijft Footmercato.

"Maar de Rotterdamse jongen redde de eer namens zijn ploeg. Aan het einde van een knappe actie slaagde hij erin de bal vanuit een krappe hoek richting de eerste paal te begeleiden", schrijft het medium over de aansluitingstreffer van Hartman. "Aan het einde van de wedstrijd was hij zelfs nog dicht bij de assist op de gelijkmaker van Steven Bergwijn."

Ook L'Equipe ziet het wel zitten in de debutant. "Hij had het moeilijk in de duels met Kingsley Coman, maar compenseerde daarvoor met enkele gevaarlijke doorbraken, waarvan er één werd beloond met een doelpunt."