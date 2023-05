Frans persbureau weet het zeker: Leo Messi speelt volgend jaar niet in Europa

Lionel Messi gaat Paris Saint-Germain na dit seizoen verruilen voor een club in Saudi-Arabië. Dat weet het Franse persbureau AFP op basis van 'goed ingevoerde bronnen' te melden. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om een transfer naar Al-Hilal, al bestaat daar nog geen zekerheid over. Messi heeft een aflopend contract bij PSG.

De afgelopen dagen namen de geruchten rond Messi toe. De Argentijnse ster liet namelijk een straftraining bij PSG schieten om aan verplichtingen in Saudi-Arabië te kunnen voldoen. Dat lijkt nu niet alleen maar met afspraken met sponsoren te maken te hebben gehad, maar ook met een naderende overstap. AFP schrijft dat Messi de knoop definitief heeft doorgehakt en dat hij niet kiest voor een terugkeer bij Barcelona, maar dat hij voor het grote geld van Al-Hilal gaat.

De details van de Saudische contractaanbieding lekten eerder al uit. Daarin viel te lezen dat Messi zo'n vierhonderd miljoen euro per jaar kan gaan verdienen bij de nummer vier van de Saudische competitie. Al-Nassr, de club waar Cristiano Ronaldo sinds afgelopen winter voetbalt en waar de Portugees tweehonderd miljoen euro per jaar opstrijkt, staat tweede met vijf punten achterstand op koploper Al-Ittihad. Door de aanstaande transfer van Messi naar Saudi-Arabië, gaan de twee beste voetballers van de afgelopen decennia dus opnieuw tegen elkaar uitkomen. Dat gebeurde eerder al veelvuldig in de Spaanse competitie, toen Ronaldo voor Real Madrid speelde en Messi de kleuren van Barça verdedigde.

Het vertrek van Messi uit Parijs is na de gebeurtenissen van afgelopen week geen verrassing. Na het missen van de straftraining kreeg de Argentijnse wereldkampioen een disciplinaire schorsing en de fans van PSG uitten hun woede door weinig vleiende liederen over de aanvaller te zingen. Later kwam Messi nog met een excuusvideo, maar toen was het kwaad al geschied. Dit seizoen speelde de kleine dribbelaar 37 officiële wedstrijden voor de Parijzenaars, waarin hij twintig keer scoorde en negentien assists gaf.