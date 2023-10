Frankrijk zet inhaalrace voort en nadert Nederland op coÃ«fficiÃ«ntenranglijst

Frankrijk zet inhaalrace voort en nadert Nederland op coëfficiëntenranglijst

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 07:10 • Wessel Antes

Ook na de derde speelronde van de Europese competities loopt Frankrijk flink in op Nederland op de UEFA-coëfficiëntenlijst. Feyenoord wist in eigen huis nog wel een fraaie zege te boeken op Lazio (3-1), terwijl PSV een punt overhield aan het uitduel met RC Lens (1-1). Omdat Ajax (2-0) en AZ (1-4) kansloos onderuit gingen tegen respectievelijk Brighton & Hove Albion en Aston Villa, ziet Nederland de vertegenwoordigers van de Ligue 1 wederom dichterbij komen.

Er is Nederland alles aan gelegen om de vijfde plek op de vijfjarige UEFA-ranking vast te houden. Daarmee zou de Eredivisie liefst drie gegarandeerde plekken voor de Champions League (plus een voorrondeticket) afdwingen voor het seizoen 2025/26. Frankrijk hijgt Nederland echter in de nek en is in de eerste drie speelronden al flink dichterbij gekomen.

Ditmaal waren het de Champions League-clubs uit Nederland die wel wisten te leveren. Dinsdagavond verzamelde PSV 0,2 punt met de remise in Lens, waaraan Feyenoord op woensdag nog 0,4 punt toevoegde door te winnen in het miljardenbal. Dat leverde deze derde speelronde een verdienstelijke totaalscore van 0,6 punt op in de Champions League.

Helaas voor Feyenoord en PSV gaven Ajax en AZ op donderdagavond totaal niet thuis tegen twee tegenstanders uit de Premier League. Beide clubs uit Noord-Holland werden volledig weggetikt door de Engelsen, waarbij grote uitslagen mogelijk waren. De Europa League en Conference League leveren daardoor geen punten op voor Nederland, waar die competities in de afgelopen twee seizoenen nog een goudmijn waren qua punten voor de Eredivisie.

Topweek voor Frankrijk

Door de goede resultaten van Franse clubs zijn de resultaten van de Nederlandse clubs een nog grotere teleurstelling. Paris Saint-Germain won met maar liefst 3-0 van AC Milan, terwijl Lens dus gelijkspeelde tegen PSV. Donderdag wisten Olympique Marseille (3-1 van AEK Athene), LOSC Lille (2-1 tegen Slovan Bratislava) en Stade Rennes (1-2 bij Panathinaikos) allen te winnen, waardoor er in totaal liefst 1,5 punt verzameld werd. Alleen Toulouse verloor deze week op Anfield bij Liverpool (5-1).

Nederland is de riante voorsprong op Frankrijk dus al bijna kwijt, al blijven de clubs uit de Ligue 1 nog wel achter de Eredivisionisten op de ranking. Portugal heeft een steeds grotere achterstand en heeft een wonder nodig om Nederland dit seizoen nog in te halen. Het verschil tussen Nederland en Portugal is inmiddels meer dan zeven punten, wat gezien de matig presterende clubs uit de Liga Portugal amper nog in te halen lijkt. De veroverde extra tweede Champions League-plek in de vijfjaarcyclus (tot mei 2024) lijkt dus sowieso in Nederlandse handen te blijven.

De coëfficiëntenranglijst per 26-10-2023

5. Nederland 57,100 (+0,600)

6. Frankrijk 56,331 (+1,500)

7. Portugal 49,816 (+0,500)