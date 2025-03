Frankrijk verslaat Kroatië na strafschoppen en treft Spanje in de halve finale van de Nations League

Frankrijk heeft zich zondagavond geplaatst voor de halve finale van de Nations League. Na de eerdere 2-0 in Kroatië was de ploeg van bondscoach Didier Deschamps in het Stade de France met dezelfde cijfers te sterk. Na een doelpuntloze verlenging moesten strafschoppen uitkomst brengen, en die werden beter genomen door Frankrijk: 5-4.

Frankrijk - Kroatië 2-0

In de eerste helft kwamen de Fransen, ondanks de hoge druk op het vijandige doel, niet tot scoren. Daar kwam in het tweede bedrijf verandering in. Olise mocht aanleggen voor een vrije trap vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied en schoot op voortreffelijke wijze binnen: 1-0.

De bevrijdende 2-0 viel tien minuten voor het eindsignaal. Opnieuw was er een rol weggelegd voor Olise, die Ousmane Dembélé bediende. De aanvaller in topvorm schoot raak met een diagonale schuiver. De verlenging bracht geen uitkomst, waardoor er strafschoppen genomen moesten worden. Frankrijk was beter in de penaltyserie: Martin Baturina, Franjo Ivanovic en Josip Stanisic misten hun trappen vanaf elf meter. Namens de Fransen misten Theo Hernández en Jules Koundé.