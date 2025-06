Frankrijk is effectiever dan Duitsland en wint troostfinale ondanks uitblinkende Ter Stegen

Frankrijk heeft de derde plaats in de Nations League veroverd. In de troostfinale bleek het team van Didier Deschamps met 0-2 te sterk voor gastland Duitsland, dat voor rust de bovenliggende partij was. Frankrijk was na rust de betere en effectievere ploeg en won uiteindelijk verdiend dankzij treffers van Kylian Mbappé en Michael Olise.

De openingsfase in Stuttgart was voor Duitsland, dat zijn supporters de bronzen plak wilde bezorgen en voor de aanval koos. Zo zag de zeer kansrijke Karim Adeyemi de bal op het allerlaatste moment voor zijn voeten worden getukt en werd de daaropvolgende inzet van Niklas Füllkrug onschadelijk gemaakt door Lucas Digne.

Frankrijk kwam na een kwartier beter in de wedstrijd en testte de alertheid van Marc-André Ter Stegen, die in actie moest komen om de inzet van basisdebutant Rayan Cherki tot hoekschop te verwerken. Uit de daaropvolgende hoekschop pareerde Ter Stegen een kopbal van Loïc Badé.

Even leek Duitsland een strafschop te krijgen, toen Karim Adeyemi heel makkelijk naar de grond ging na vermeend contact met Mike Maignan. Arbiter Ivan Kruzliak floot voor een strafschop, die hij terugtrok na het zien van de beelden. Adeyemi kreeg bovendien geel.

Bij het ingaan van de blessuretijd van de eerste helft, en vlak nadat Maignan de openingstreffer van Nick Woltemade voorkwam, kwam Frankrijk op voorsprong. Aurélien Tchouaméni bezorgde de bal bij Mbappé, die Joshua Kimmich afschudde en met rechts via de vingertoppen van Ter Stegen en de binnenkant van de paal raakschoot: 0-1.

Direct na rust kreeg Mbappé een uitgelezen mogelijkheid om ook zijn tweede van de middag te maken, toen hij de diepte in werd gestuurd en na een kapbeweging hard in het zijnet schoot. Aan de overkant kwam Füllkrug snelheid tekort en werd hij afgetroefd door een Franse verdediger.

Vlak nadat een treffer van Duitsland werd afgekeurd wegens een schouderduw van Adrien Rabiot in de rug van Füllkrug, liet Frankrijk een dot van een kans missen. Randal Kolo Muani behield het overzicht en bediende Marcus Thuram, die met binnenkant rechts tegen de paal schoot.

De ruimtes werden steeds groter voor Frankrijk, dat optimaal profiteerde van het spookmiddenveld van de Duitsers en steeds grotere kansen kreeg. Ter Stegen was wél in vorm en keerde de schoten van Thuram en Mbappé met schitterende reflexen.

Een kleine tien minuten voor tijd leidde een grote fout van Robin Koch alsnog de 0-2 in. Mbappé was vertrokken, zag een zee aan ruimte voor zich en legde op het juiste moment af op de mee opgekomen Olise, die simpel binnenliep.