Frankrijk-bondscoach Didier Deschamps komt met update over blessure Kylian Mbappé: ‘Helemaal niet goed’

Didier Deschamps is direct na de wedstrijd tussen Oostenrijk en Frankrijk (0-1) ingegaan op de fysieke staat van de uitgevallen Kylian Mbappé. De sterspeler van les Bleus moest zich richting het einde van het duel laten vervangen met een neusblessure.

Op dat moment stond de eindstand al op het scorebord. In de slotfase ging Mbappé naar de grond met een ogenschijnlijke neusblessure. Bij een vrije trap in het voordeel van zijn ploeg kreeg hij de schouder van de Oostenrijkse verdediger Kevin Danso in het gezicht, waarna de voormalig Paris Saint-Germain-speler met een flinke bloedneus achterbleef.

Na een korte blessurebehandeling verliet Mbappé het veld, alvorens hij er kortstondig weer inkwam. Bij zijn snelle rentree ging de aanvaller meteen op de grond zitten, waardoor het spel opnieuw stilgelegd werd. De scheidsrechter beoordeelde dit als tijdrekken en strafte Mbappé met een gele prent. Uiteindelijk werd hij toch gewisseld voor Olivier Giroud.

"Kylian heeft waarschijnlijk zijn neus gebroken", vertelt Deschamps na afloop. "Dat zit in ieder geval niet helemaal goed en het is een smet op deze zege."

De bondscoach ging niet in op de inzetbaarheid van Mbappé in de aankomende wedstrijden. Vrijdag neemt Frankrijk het op tegen het Nederlands elftal, maar Deschamps liet zich niet uit over of de Real Madrid-speler in wording dan kan spelen.

Vermoedelijk zal Mbappé tegen Oranje 'gewoon' inzetbaar zijn. De kans is groot dat hij, gezien zijn waarschijnlijk gebroken neus, wel met een masker op zijn hoofd moet spelen.

Het uitvallen van Mbappé was een extra smet op een toch al niet spetterende avond voor de Fransen. Weliswaar werd Oostenrijk met 0-1 verslagen, het spel was lang niet gedurende de hele wedstrijd denderend en een eigen doelpunt van Maximilian Wöber was nodig om de ban te breken.

