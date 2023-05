Frank Rijkaard steekt de loftrompet: ‘Hij is een koning in het voetbal geworden’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 10:20 • Jordi Tomasowa

Frank Rijkaard kijkt met de nodige trots naar Xavi. De 43-jarige oefenmeester kan zich opmaken voor zijn eerste landstitel als trainer van Barcelona. Rijkaard, die Xavi in het verleden zelf onder zijn hoede had bij de Catalanen, heeft ‘prachtige herinneringen’ overgehouden aan zijn voormalig pupil.

“Xavi is een koning in het voetbal geworden”, zegt Rijkaard tegen de officiële clubkanalen van Barcelona. “Ik ben heel blij voor hem, vooral omdat hij kampioen gaat worden met Barcelona. Hij verdient het en het is prachtig voor de mensen bij de club. Ze zijn op de goede weg.” Met nog vijf competitieduels te gaan heeft Barça momenteel een voorsprong van dertien punten op naaste belager Atlético Madrid. Bij winst op Espanyol kroont Barcelona zich zondag voor de 27ste keer tot kampioen van Spanje.

??? FRANK RIJKAARD: "I have great memories of Xavi — he has become a king of football." pic.twitter.com/mMnw7ZHkCC — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 9, 2023

Rijkaard heeft ook mooie herinneringen aan Joan Laporta, die in 2021 na zes jaar afwezigheid werd herkozen als president van Barcelona. “We hebben samengewerkt en het is mooi om te zien dat er succes wordt geboekt. Het is heel belangrijk om kampioen van Spanje te worden, dus mijn complimenten. Ik hoop dat ze Barça kampioen maken. Ik ben altijd heel trots geweest, het was een eer om daar te mogen werken”, aldus de oud-prof.

Rijkaard was zelf tussen 2003 en 2008 trainer van Barcelona. Met de Catalanen won hij tweemaal de landstitel. In 2006 kon Rijkaard met Barça ook de winst van de Champions League op zijn palmares bijschrijven. In het Camp Nou maakte hij gedurende zijn jaren als trainer de opkomst van onder meer Xavi, Iniesta en Lionel Messi mee.