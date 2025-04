Frank de Boer verklaart lachend waarom hij met Nederlands elftal geen Europees kampioen werd

Frank de Boer heeft zondag bij Viaplay kort teruggeblikt op het EK in 2021. Het Nederlands elftal werd onder leiding van De Boer in de achtste finale uitgeschakeld door Tsjechië. Dat overkwam Oranje zonder Virgil van Dijk, en dat was merkbaar volgens De Boer.

Van Dijk liep in 2020 een ernstige knieblessure op. In de derby tegen Everton ging het mis toen de verdediger in aanraking kwam met doelman Jordan Pickford. Van Dijk scheurde zijn kruisband en moest een streep zetten door het EK.

Oranje kende desondanks een veelbelovende start op het EK. De ploeg van De Boer won al zijn drie groepswedstrijden, van Oekraïne (3-2), Oostenrijk (2-0) en Noord-Macedonië (0-3), en was de favoriet tegen Tsjechië. Na de rode kaart voor Matthijs de Ligt won de underdog echter met 0-2.

De Boer is zondag aanwezig bij Leicester City - Liverpool, waar hij aan de afwezigheid van Van Dijk op het EK werd herinnerd. Verslaggever Bart Nolles vraagt De Boer of Oranje verder zou zijn gekomen als Van Dijk erbij was. "Dan waren we Europees kampioen geworden", antwoordt De Boer lachend.

"Je weet gewoon hoe belangrijk hij is voor een team. Bij Liverpool en ook het Nederlands elftal is hij een echte leider. Dat mis je gewoon, die ervaring."

"Wat hij met zich meebrengt. En ook zijn leiderschap, natuurlijk", aldus De Boer. Na de nederlaag tegen Tsjechië vertrok De Boer als bondscoach.

In de tweede helft van 2023 was De Boer werkzijn bij Al-Jazira Club in de Verenigde Arabische Emiraten. Dat was voorlopig zijn laatste trainersklus.