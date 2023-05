Frank de Boer adviseert Arne Slot over toekomst bij Feyenoord: ‘Ik zou...’

Zaterdag, 20 mei 2023 om 16:55 • Noel Korteweg

Frank de Boer adviseert Arne Slot om met Feyenoord de Champions League in te gaan. Dat zegt de 53-jarige clubloze trainer zaterdagmiddag bij Viaplay. De Boer erkent dat werken in de Premier League een unieke kans is, maar vindt spelen in de Champions League ook ‘fantastisch’. De kans bestaat dat Tottenham Hotspur, dat nadrukkelijk geïnteresseerd is in Slot, volgend seizoen niet eens Europees voetbal speelt na de 1-3 nederlaag tegen Brentford van zaterdagmiddag.

De Boer stond begin 2017/18 kort aan het roer bij Crystal Palace in de Premier League. De Londenaren namen na vijf wedstrijden al afscheid van de oefenmeester, waardoor hij weet hoe snel het kan gaan in Engeland. “Ik zou met Feyenoord de Champions League ingaan”, begint De Boer. “Dat is weer een hele andere dimensie. Soms wordt er gezegd: ‘Zo’n trein komt maar één keer langs en dan moet je erop springen.’ Misschien is Tottenham wel zoiets, want het is gewoon een fantastische club.”

“Kijk, de Premier League is de mooiste competitie ter wereld”, vervolgt de oud-voetballer. “Je zit echt bij een bevoorrecht ‘clubje’ als je daar een van de twintig managers mag zijn. In dat opzicht kan ik heel goed begrijpen als hij erin stapt. Anderzijds denk ik: ja, je hebt het fantastisch gedaan en nu kan je het ook laten zien in de Champions League. Dat zou fantastisch zijn.” Sander Westerveld, die met Liverpool onder meer de FA Cup en UEFA Cup won, vraagt zich hardop af of ‘je dan ook voor het geld moet kiezen’. “Ik weet niet of het om het geld gaat”, reageert De Boer.

“Wat ik net al zei: er zijn maar twintig managers die in de Premier League kunnen werken, dat is een unieke kans. Die komt niet zo heel vaak langs.” Westerveld: “Stel je blijft bij Feyenoord en je ligt er in de groepsfase uit in de Champions League. Als er nu een andere trainer bij Tottenham komt en die doet het goed en blijft een paar jaar... Manchester (City en United, red.) ligt vast, Liverpool ligt vast”, somt Westerveld op. “Dan komt het voorlopig niet meer voorbij”, concludeert presentator Koen Weijland. “Ik denk dat Slot gewoon een hele goede trainer is”, sluit De Boer af. “Zijn tijd komt wel, hoor. In een andere competitie, maar zeker ook in de Premier League.”