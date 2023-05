Frank Arnesen noemt twee Feyenoorders die ‘grote stap’ kunnen zetten

Donderdag, 11 mei 2023 om 11:34 • Mart Oude Nijeweeme

Frank Arnesen heeft in aanloop naar het naderende kampioenschap van Feyenoord een groot interview gegeven aan het Algemeen Dagblad. De voormalig technisch directeur, verantwoordelijk voor het aanstellen van trainer Arne Slot, weigert zichzelf op de borst te kloppen. De Deen moest vorig jaar september plotseling het veld ruimen vanwege gezondheidsproblemen, maar geniet nog altijd van de gang van zaken bij de trotse koploper.

Komende zondag, als Feyenoord het karwei in eigen huis kan afmaken tegen Go Ahead, is Arnesen erbij. Hij is uitgenodigd door de club. "Ik blijf gek op voetbal, ik kijk alles", aldus de Deen. "Zo’n Aursnes die voor nog geen miljoen naar Feyenoord kwam en voor vijftien miljoen naar Benfica ging. Prachtig, toch? Trauner die zo goed presteerde. De scouting is zo belangrijk voor een club als Feyenoord. Dat ze zondag de titel pakken, is schitterend. Voor de supporters, voor de spelers, de werknemers, de technische staf. En voor mij? Wie denkt dat ik eraan heb bijgedragen, prima. Wie een andere mening heeft, ook geen punt."

Arnesen verwacht dat Feyenoord volgend jaar weer een geduchte concurrent heeft aan Ajax. "Simpelweg omdat er altijd geld is daar. De salarissen die Ajax betaalt, daar komt Feyenoord niet bij in de buurt. En met Sven Mislintat gaan ze daar een koers bepalen. Die haalt de trainer die hij wil en dan komen de spelers. Bij Feyenoord zullen ze op termijn iemand zoeken die op Slot lijkt. Iemand die zich geweldig kan presenteren in de pers en iemand die vol op de aanval durft te spelen. Dat zal niet meevallen. Dat kan best weleens een buitenlander worden. Maar wat maakt dat nou uit? Guardiola is ook geen Engelsman, toch?"

Voor Feyenoord wacht zeer waarschijnlijk een drukke transferzomer. "Je kunt verwachten dat er weer spelers weggaan", gaat Arnesen verder. "Orkun Kökçü was wat mij betreft echt de uitblinker. Dan moet je als scoutingsapparaat de zaken op orde hebben. Net als afgelopen zomer, toen er veel spelers waren vertrokken en er vervangers zijn gehaald waarmee de ploeg de landstitel kon pakken. Feyenoord gaat de Champions League in, er staat al een sterk elftal. En met Igor Paixão en Ezequiel Bullaude staan er spelers die na de zomer echt een grote stap zetten. Dan zitten ze een jaar bij de club en kun je echt iets verwachten van spelers uit Zuid-Amerika. Santiago Giménez zal dan ook nog beter zijn."

Slot is op zijn beurt Arnesen dankbaar. "Frank heeft mij de kans gegeven om trainer van Feyenoord te worden", aldus de succescoach. "Ik ben er niet bij geweest en weet dus niet precies hoe het is gegaan, maar ik kreeg vanuit de media de indruk dat de club na Dick Advocaat met Dirk Kuyt als trainer verder zou gaan. Arnesen heeft of een andere keuze gemaakt of gewoon de keuze gemaakt om met mij in gesprek te gaan. Daarna hebben we er samen voor gezorgd dat, hoewel er heel weinig geld te besteden was, er meteen een sterke selectie kwam. Voor mij heeft hij heel veel betekend. Als Arnesen er niet was geweest, denk ik niet dat ik trainer van Feyenoord was geweest."