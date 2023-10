Frank Arnesen keert officieel per direct terug bij PSV

Maandag, 30 oktober 2023 om 15:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:55

Frank Arnesen keert per direct terug bij PSV, zo bevestigen de Eindhovenaren via de officiële kanalen. De voormalig technisch directeur van Feyenoord, die dezelfde rol ook jarenlang vervulde bij PSV, neemt per 30 oktober zitting in de Raad van Commissarissen.

In het seizoen 2017/18 zat Arnesen ook al kortstondig in de RvC van PSV. De Deen verliet die post om in 2019 zijn carrière te vervolgen als technisch directeur bij Anderlecht.

Tussen 2020 en 2022 werkte Arnesen bij Feyenoord. Samen met hoofdcoach Arne Slot stond de directeur aan de basis van de enorme opmars die de Rotterdammers de laatste jaren hebben ingezet.

Door een hardnekkige virusinfectie moest Arnesen zijn taken vlak voor het begin van de transferzomer in 2022 neerleggen. Niet lang daarna nam Feyenoord afscheid van de technisch directeur, waarna Dennis te Kloese als algemeen directeur ook de technische kant op zich nam.

Arnesen was als voetballer actief voor onder meer Ajax en PSV. Na zijn actieve carrière begon de oud-middenvelder in een rol als assistent-coach bij PSV, om in 1994 door te schuiven naar de functie van technisch directeur. Die rol zou hij tot 2004 behouden.

Daarna werkte Arnesen een jaar als td van Tottenham Hotspur, waarna Roman Abramovich hem naar Chelsea haalde. Onder de bekende Russische ex-eigenaar werkte Arnesen vijf jaar bij the Blues. Daarna voegde hij ook Hamburger SV, Metalist Charkov en PAOK Saloniki toe aan zijn cv.

Na zijn vertrek bij Feyenoord gaf Arnesen aan geen technisch directeur meer te zullen worden. Bij PSV zal hij oud-doelman Hans van Breukelen opvolgen in de RvC. Guus Hiddink en Boudewijn Zenden bedankten voor de functie.