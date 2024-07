Conceição verschijnt dikke maand na koopdeal Ajax en Porto op shortlist topclub

Francisco Conceição verschijnt dikke maand na deal tussen Ajax en FC Porto op shortlist Juventus

Francisco Conceição staat deze zomer mogelijk een fraaie transfer te wachten. De Portugese buitenspeler van FC Porto is namelijk op de shirtlist van Juventus verschenen, zo meldt La Gazzetta dello Sport.

Conceição werd vorig jaar zomer door Ajax verhuurd aan Porto, waar hij zich gedurende het seizoen ontwikkelde tot basspeler en belangrijke kracht onder zijn vader en trainer Sergio. Het leverde de 21-jarige linkspoot uit Coimbra een plek op in de definitieve EK-selectie van Portugal. Gezien zijn acht goals en acht assists voor Porto kwam dat niet geheel uit de lucht vallen.

Conceição maakte naam op het EK. Zo schoot hij zijn land in de groepsfasewedstrijd tegen Tsjechië vlak voor tijd naar de overwinning (2-1) en was hij basisklant in het afsluitende groepsduel met Georgië (2-0 nederlaag). Ook in de achtste finale tegen Slovenië (45 minuten) en kwartfinale tegen Frankrijk (47 minuten) kreeg hij veel speeltijd van bondscoach Roberto Martínez.

De ontwikkeling die hij doormaakt levert hem dus mogelijk een toptransfer op naar de Serie A. Juventus' eerste keus, Jadon Sancho, lijkt de scherven gelijmd te hebben met manager Erik ten Hag en hoopt in de voorbereiding een nieuwe kans af te dwingen onder de Haaksberger. Dat is minder nieuws voor Juventus, dat de Engelsman hoopte te strikken.

Nu kijkt Juventus nadrukkelijker naar Conceição, die nog tot medio 2029 vastligt in het Estádio do Dragão en Porto slechts' 10,5 miljoen euro kostte om hem op 5 juni jongstleden definitief over te nemen van Ajax. In Amsterdam kende de rechtsbuiten geen gelukkige periode en daar zal men moeten toezien hoe Porto een veelvoud van dat bedrag zal vangen als het daadwerkelijk tot een verkoop komt.

Conceição is niet het enige alternatief voor Sancho, daar ook Mason Greenwood (Manchester United) en Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) boven de Turijnse radar hebben gevlogen. Momenteel is het nog onbekend welke van de drie spelers de voorkeur geniet van de clubleiding van Juventus.

Tiago Santos

Volgensheeft Juventus ook interesse in Tiago Santos. De rechtsback van Lille OSC staat nog tot medio 2028 onder contract bij de Noord-Fransen en was daar afgelopen seizoen een van de sleutelspelers. Juventus nam met Timothy Weah en Tiago Djaló het afgelopen jaar al twee spelers over van Lille.

