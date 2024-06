Conceição behoedt Portugal met goal in minuut 92 voor teleurstellende EK-start

Francisco Conceição behoedt Portugal met goal in minuut 90+2 voor teleurstellende EK-start tegen stug Tsjechië

Francisco Conceiçao heeft Portugal dinsdag behoed voor een teleurstellende EK-start. De koud ingevallen voormalig Ajacied besliste de wedstrijd in minuut 90+2 in het voordeel van de Zuid-Europeanen. Het dappere Tsjechië, dat zelfs nog brutaal op voorsprong kwam, dolf het onderspit: 2-1.

Bondscoach Roberto Martínez liet uiteraard Cristiano Ronaldo in de punt van de aanval startte. De wereldspits begon zo aan zijn zesde EK met Portugal, een record. Hij werd geflankeerd door Rafael Leão en Bernardo Silva.

Op het middenveld was er plek voor Vitinha en Bruno Fernandes. Diogo Dalot, João Cancelo én Nuno Mendes startten alle drie bovendien. Feyenoorder Ondrej Lingr en ex-FC Twente en Ajax-aanvaller Vaclav Cérny begonnen aan de kant van de Tsjechen op de reservebank.

Een weinig enerverende eerste helft in Leipzig leidde er na 45 minuten toe dat de brilstand nog niet van het scorebord was geveegd. De Portugezen waren absoluut de beter ploeg, maar vertaalden het veldoverwicht niet in doelpunten.

Kansen daartoe waren er wel geweest. De Portugezen eindigden de eerste helft met 74% balbezit, negen kansen en twee schoten op doel. Zo kwam Leão een voetlengte tekort en zeilde een kopbal van Ronaldo rakelings naast. In het tweede bedrijf zochten de Portugezen gretig verder naar de openingstreffer.

In een ondertussen keihard regenend Leipzig deed Ronaldo zijn iconische passen achteruit om aan te leggen voor een vrije trap. De bal dwarrelde door het midden echter recht in de handen van doelman Jindrich Stanek.

De bal werd weggekopt door Pepe, maar Vladimir Coufal hield de aanval aan leven. Hij legde terug op Provod, die van een meter of achttien de bal geweldig in één keer op de slof nam. Keeper Diogo Costa was kansloos en zag de bal via de linkerpaal in het net belanden: 0–1.

Lang konden de Tsjechen niet genieten van de voorsprong. Een behoorlijk onfortuinlijk eigen doelpunt bracht Portugal weer op gelijke hoogte. Vitinha zette de bal bij de tweede paal voor, waar Nuno Mendes de bal met een kopbal weer voor de goal bracht. Via een ongelukkige carambolage tussen Stanek, die de bal beter had kunnen verwerken, en Robin Hranec eindigde de bal in eigen doel: 1-1.

Portugal poogde nog de volle buit te pakken, maar moest oppassen voor de Tsjechen, die energiek oogden in de slotfase. Tomas Soucek schoof de bal zo tien minuten voor tijd rakelings naast. De Zuid-Europeanen dachten in de slotfase de overwinning alsnog te pakken.

Ronaldo kopte de bal na een hoge voorzet tegen de paal, waarna de ingevallen Diogo Jota de bal het lege net in wist te koppen. De 39-jarige Gouden Bal-winnaar had de bal in eerste instantie echter vanuit buitenspelpositie gekopt: geen goal. Maar tóch eindigden de Portugezen het duel winnend.

Na demarrage van Pedro Neto zette hij de bal laag voor. Het leer bleef liggen, en Conceiçao was er als de kippen bij om de bal langs de al in de hoek gelegen Stanek te schieten en de Portugezen fans te laten ontploffen: 2-1.

